Odkud může přijít druhá vlna? Prymula varuje před cestou do některých zemí

Prvotním ohniskem nákazy novým typem koronaviru se staly trhy v čínském Wu-chanu, v provincii Chu-pej. Odtud se pak infekce přesunula do Evropy, kde se nejzasaženějšími zeměmi staly Itálie, Francie, Španělsko a Spojené království. Nyní se dalším epicentrem zřejmě stala Jižní Amerika. Nynější vládní zmocněnec pro zdravotnictví a bývalý náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula proto varuje před cestami do těchto oblastí. "Odtud by druhá vlna mohla přijít," řekl v pořadu Nový den televize CNN Prima NEWS.

Vzhledem k blížící se letní sezóně, která je spjatá i s cestami do zahraničí, se Prymula vyjadřoval k jednotlivým zemím v závislosti na jejich bezpečnosti. Do Čechy tradičně oblíbeného Chorvatska, které má mnohem méně nakažených, by se například vůbec nebál jezdit. „Pokud budou lidé jezdit na dovolenou do zemí, které jsou na tom ohledně koronaviru lépe než Česko, tak se z důvodu cestování druhé vlny nebojím,“ podotkl vládní zmocněnec pro zdravotnictví. Ještě během celostátní karantény mluvil o dvouletém uzavření hranic.

Má-li Prymula z něčeho obavy, pak jsou to cesty za oceán, protože tam je situace podstatně horší než v Česku, a tudíž by odtamtud mohla přijít druhá vlna podobně jako v případě té první, kdy se koronavirem nakazili lyžaři v Rakousku a Itálii. Pokud jde o cestovní kanceláře, tak ty jsou v tomhle směru naštěstí zodpovědné. Nynějším epicentrem koronaviru je Jižní Amerika, do níž se nákaza dostala z nejvíce zasažených USA

„Jako řada zemí světa se snažíme přistoupit k eventuální druhé vlně tak, abychom nemuseli dělat plošná opatření. Měla by případně stačit ta lokální nebo chytrá karanténa,“ sliboval Prymula. Češi by se nicméně neměli zaleknout nárůstu počtu nakažených vzhledem k masivnímu rozvolňování. Izraelský scénář, kdy přišla jakási menší druhá vlna, zřejmě nehrozí.

Optimismem nešetřil Prymula ani vůči případné vakcíně proti koronaviru, kterou momentálně Česko vyvíjí, a která by měla být jednou z nejlepších. Naopak pesimisticky se dívá na kortikoid dexametazon, který nově prosazují britští vědci a který by se podle jeho názoru nedal plošně používat na léčbu nemoci covid-19, případně její prevenci.