Nejlepší imunita spočívá v kombinaci nákazy a očkování, tvrdí Vojtěchova náměstkyně

Za uznávání protilátek bojují poslanci napříč politických spektrem, téma se objevuje i v jejich volebních programech. Podpořil ho i bývalý ministr a vakcinolog Roman Prymula. "Když někdo má vysoké hladiny protilátek, tak pro mě je vysoce pravděpodobné, že chráněn bude. A to mi stačí," uvedl Prymula.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) namítá, že v žádné zemi Evropské unie kromě Rakouska, které od toho chce upustit, pozitivní test na protilátky nestačí. "Protilátky se nerovná imunita. To je bohužel velké zjednodušení," řekla Vašáková. Zvažuje se ale, že by lidé po prodělaném covidu-19 mohli dostávat jen jednu dávku očkování, protože by jim stačila, případně jednodávkovou vakcínu Janssen.

Odpůrci uznávání protilátek argumentují tím, že zatím nebyla stanovena univerzální hodnota hladiny protilátek, která by měla pro ochranu před nákazou stačit. Vadím jim také to, že by stejnou "výhodu" měli mít lidé, kteří měli pozitivní test se všemi následky, jako je trasování hygienou a povinná až dvoutýdenní karanténa, jako ti, kteří se těmto nepříjemnostem vyhnuli.

Naopak argumentem zastánců je stanovená hodnota protilátek, díky níž mohou lidé po prodělání nemoci darovat plazmu pro léčbu pacientů. Další poslanci dnes uváděli, že někteří lidé mohli mít i závažné důvody, proč na test s příznaky nešli, nebo si až později uvědomili, že měli příznaky, třeba až v době, kdy se jim delší dobu špatně dýchalo. Vliv to má například také na předepisování lázní.

Vašáková jejich poznámky odrážela tím, že nemoc covid-19 je podle standardů Světové zdravotnické organizace (WHO) prokázaná až pozitivním PCR testem. Není podle ní žádný důvod, proč by si lidé sami měli test na protilátky platit, když jeho výsledek o ničem nevypovídá. Ani kvůli vysoké hodnotě podle ní nemají odkládat očkování, protože nejlepší ochrana je kombinací obojího.

Znovu se mají odborníci vrátit k tématu příští týden. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve avizoval, že svolal na toto téma kulatý stůl. Lidí s protilátkami se zastal i soud, podle něj jsou diskriminovaní. Ministr Vojtěch se zavázal, že definitivně rozhodně do konce září.