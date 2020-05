Největší riziko jsou hromadné akce a cesty do ciziny, varuje expert

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Hromadné akce pro velký počet lidí a cesty do zahraničí jsou podle epidemiologa Rastislava Maďara, který je garantem pracovní skupiny pro zmírňování opatření přijatých kvůli covidu-19, největší epidemiologické riziko. V případě cestování jen z důvodu dovolené by podle něj zřejmě bylo nutné absolvovat test před odjezdem a po návratu. Případnou karanténu by lidem pak zřejmě nehradil stát. Řekl to dnes v televizi CNN Prima News. Pravidla podle něj zatím nejsou definitivní.