Několik pracovníků MF skončilo kvůli nakaženému úředníkovi v karanténě

"Pozitivní je pracovník ministerstva financí, který pracuje v Bruselu na stálém zastoupení. Ten navštívil před nějakým týdnem celou řadu zaměstnanců, mě ne. Máme přesně sepsané, koho navštívil," uvedla Schillerová, podle které všichni tito zaměstnanci z preventivních důvodů putovali do karantény. "Budou absolvovat testy tak, jak se vyžaduje, abychom neohrozili další zaměstnance, podotkla.

V karanténě je podle Schillerové několik pracovníků ministerstva financí. "Neřeknu vám to úplně přesně, možná do deseti. Mě to samozřejmě netěší, protože jedu na setkání ministrů financí V4 do Varšavy a měla mě doprovázet paní náměstkyně Dupáková, která také z preventivních důvodů půjde do karantény." uvedla Schillerová.

Ministerstvo kvůli rostoucímu počtu nákaz ještě víc omezí návštěvy úřadu a na strategických odborech, které připravují například státní rozpočet, zavede střídání směn. Sníží se tak riziko, že bude muset v případě další potvrzené nákazy poslat do karantény všechny pracovníky odboru.

V karanténě je také například vicepremiér a ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO) kvůli člověku pozitivnímu na koronavirus, jenž se krátce vyskytoval na ministerstvu průmyslu. Testy měl Havlíček negativní, v neděli podstoupí další. Koronavirus se ve středu potvrdil u hlavní hygieničky Jarmily Rážové, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) kvůli tomu nastoupil do karantény, ale test měl negativní.

Schůzku s Rážovou absolvoval v úterý i premiér Andrej Babiš (ANO). On a další zástupci úřadu vlády však do karantény kvůli jednání nemusí, rozhodli ve středu hygienici. Podle Babiše to zdůvodnili tím, že od hostů byli v dostatečné vzdálenosti ve větrané místnosti s vysokým stropem.

Havlíček s nakaženou osobou podle Babiše vedl dvacetiminutový rozhovor bez roušky. "Je negativní, ale zůstal doma," řekl dnes novinářům Babiš. Premiér tvrdí, že on při rozhovoru s Rážovou na úřadě vlády měl respirátor a byl od hlavní hygieničky vzdálen tři metry. "Měli jsme otevřené okno, jsou tam vysoké stropy. A já mám na papíře od paní krajské hygieničky (Zdeňky Jágrové), že zkrátka nás se to (karanténa) netýká," uvedl Babiš.