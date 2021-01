Některá krematoria nestíhají, z Ostravy do Hustopečí bude převezeno 50 těl

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do pátku má Ústřední krizový štáb pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) dostat kvůli nárůstu zemřelých statistiku vytíženosti krematorií v jednotlivých krajích. Hamáček to řekl novinářům dnes po jednání štábu. Nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji, odkud se chystá převoz 50 těl do jihomoravských Hustopečí, kde je volná kapacita, dodal.