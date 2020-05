Některé nemocnice přestávají testovat na covid-19. Cena pro samoplátce je neúnosná

Za maximální možnou cenu 1674 korun ode dneška provádí testy na přítomnost nového koronaviru většina nemocnic v krajích, které oslovila ČTK. Nemocnice v Klatovech, Domažlicích a Kroměříži ale považují cenový strop pro samoplátce nařízený ministerstvem za nízký, a s testováním proto končí. Dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) doplnil, že dalších 82 korun se bude účtovat za odběr. Dosud lidé platili za test většinou od 2500 do 2900 korun.

Jako jedny z prvních začaly v Česku nabízet testy na koronavirus pro samoplátce nemocnice v Klatovech a Domažlicích. S testováním ale končí, protože se s náklady na odběr a otestování vzorků nevejdou do ceny stanovené ministerstvem. "Od soboty přestáváme dělat toto vyšetření. Všechny lidi, kteří jsou na dnešek objednaní, ještě otestujeme. Uděláme to za nařízenou cenu s tím, že to dnešní vyšetření budeme nejspíš jako nemocnice dotovat," uvedl mluvčí nemocnic Jiří Kokoška. Dosud zájemci o otestování platili 2800 Kč.

Zájemce, které mají nemocnice objednané na sobotu a další dny, budu postupně obvolávat nebo jim napíšou e-mail s informací, že vyšetření se dál provádět nebudou.

Plzeňská fakultní nemocnice, která testy pro samoplátce také nabízela, je bude ode dneška poskytovat za povolenou cenu 1756, řekl ředitel největšího zdravotnického zařízení jihozápadních Čech Václav Šimánek. Bude ale nejspíš doplácet za práci zdravotníků, kteří se na testování podílejí.

"Neměli jsme nasazené žádné vysoké částky, kalkulovali jsme v ceně s logistikou, náklady na lidi. Teď s tím budeme muset muset vyjít, ale zřejmě budeme doplácet za práci," řekl. Nemocnice testy pro samoplátce provádí od 11. května, dosavadní cena byla 2890 korun.

Mnozí provozovatelé odběrových míst v Praze kritizují maximální cenu za test PCR z výtěru z nosohltanu, kterou stanovilo ministerstvo zdravotnictví. Je podle nich příliš nízká a nezohledňuje náročnost testování. Uvedli to oslovení mluvčí nemocnic a laboratoří, které v Praze testují. Od dnešního dne by za PCR test měl samoplátce zaplatit nejvíce 1674 korun. Dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) doplnil, že dalších 82 korun se bude účtovat za odběr. Dosud se cena v Praze pohybovala kolem 2000 až 3000 korun.

V Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) v Praze testují samoplátce za 1674 korun od dnešního rána. Přitom původní cena testů byla 2190 korun a ještě v dubnu samoplátci za vyšetření zaplatili 2990 korun. Podle mluvčí nemocnice Jitky Zinke je stanovená maximální cena pro nemocnici na hraně ztrátovosti. "Respektujeme snížení dané ministerstvem zdravotnictví a od dnešního dne provádíme testy pro samoplátce za tuto cenu. Ale náklady na testování jsou poměrně vysoké, takže je to na hraně," řekla ČTK Zinke.

Cenu za testy snížili i na odběrovém místě v Nemocnici na Bulovce. Původní cena byla o více než tisíc korun vyšší. Že by snížení ceny za testování pro samoplátce ovlivnilo provoz testovacího místa, se podle mluvčí Bulovky Simony Krautové nepředpokládá. Mluvčí uvedla, že na vlastní žádost se nechávají otestovat nyní hlavně lidé, kteří potřebují potvrzení své negativity pro cestovatelské účely. "Samoplátci teď převažují počet pacientů s žádankou od lékaře. Je jich nyní asi 60 procent," řekla Krautová. V předchozím měsíci byl podíl samoplátců v celkovém počtu otestovaných deset procent. "Osoby, které byly v kontaktu s nakaženým nebo mají příznaky a mají žádanku od lékaře, mají vyšetření stále zadarmo," dodala.

Na odběrovém místě ve Žlutých lázních v Praze-Podolí za stěr z nosohltanu pro následný přímý průkaz viru metodou PCR od dneška samoplátci zaplatí 1700 korun. Dříve to bylo asi o 300 korun více. Podle mluvčí společnosti SPADIA, která testy provádí, Simony Součkové je nynější cena složená z částky 1650 korun za zpracování a 50 korun za odběr. Potřebuje-li samoplátce certifikát o své bezinfekčnosti, který je vyžadován mimo jiné u cestovatelů a pendlerů, zaplatí 1900 korun.

"S tou cenou 1700 korun jsme se dostali na hranici únosnosti. A to ani nebereme v úvahu, co nás stály investice do přístrojů, které jsme kvůli testování museli pořídit," řekla k finanční náročnosti testování Součková. Od pondělí 18. května tam ale zdraží testování rychlotestem na protilátky. "Rapid test jsme měli za 490 korun. Došlo ale ke zdražení testovacího setu, takže nově bude za 600 korun. To ale s nařízením ministerstva a slevněním PCR testů nesouvisí," dodala mluvčí.

Maximální cena 1674 korun za test na covid-19 je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) jen platba laboratoři. Dalších 82 korun se bude účtovat za odběr, řekl dnes novinářům. Některé laboratoře už oznámily, že za tuto cenu se jim testovat nevyplatí. Nemocnice Plzeňského kraje kvůli ministerskému stanovení nejvyšší ceny testování od soboty ukončí.

"Vyšel cenový předpis ministerstva zdravotnictví a všichni poskytovatelé tento věstník obdrží. Je to standardní postup a jsou povinni se podle něj řídit," řekl ministr. Pokud nechají cenu vyšší, je to podle ministra bezdůvodné obohacení a může být trestáno.

Podle něj není férové argumentovat tím, že samotný test laboratoř stojí 200 až 350 korun, protože v tom není započítána práce laborantů, kteří musí testy zpracovat a vyhodnotit.