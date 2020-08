Klíšťata není radno podceňovat. Nemocných je mnohem více než před lety

Počet infikovaných pacientů přitom stoupá. Aktuální zpráva Státního zdravotního ústavu uvádí, že jich bylo loni 774, přičemž byl v posledních letech zaznamenán jejich růst. Třeba v roce 2015 se klíšťovou encefalitidou nakazilo pouze 355 lidí. Informoval o tom Denik.cz

Report navíc potvrdil, že se nemocnost za posledních osm let zvýšila, což pravděpodobně lze připisovat teplejšímu počasí posledních let, které svědčí jak klíšťatům, tak i venkovním aktivitám lidí. Neměl by se ale opomíjet i fakt, že se proti nemoci očkuje pouze minimum lidí. "Průměrná proočkovanost v České republice byla 29 procent,“ informovali autoři zprávy Hana Orlíková, Patrik Lenz a Jan Kynčl.

"V Čechách se zatím očkování příliš neprosadilo. Ve srovnání s Německem,(43 procent) nebo Rakouskem (85 procent), je prevence zatím nedostatečná,“ nechala se nedávno slyšet mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová. Jen část těch, co se infikovali, se léčila doma. Ve většině případů byla nutná hospitalizace. Pět lidí v minulém roce v důsledku nemoci zemřelo.

"Nejvyšší nemocnost byla v Jihočeském kraji, následuje kraj Vysočina, Pardubický kraj a Olomoucký kraj,“ sdělili autoři reportu. Pokud jde o okresy, tak největší riziko bylo zaznamenáno v Českých Budějovicích, Žďáru nad Sázavou, Šumperku a Praze.

Nejde pouze o klíšťata

Jak se vlastně infekce klíšťové encefalitidy pozná? První fáze bývá zpravidla asymptomatická. Nelze vyloučit nástup zvýšené teploty a bolestí kloubů a svalů. Po pěti až deseti dnech může přijít vysoká horečka, bolest hlavy, zvracení, poruchy spánku, křeče nebo dokonce i poruchy vědomí.

Za zmínku stojí, že ne vždy stojí za onemocněním klíšťata. "K přenosu viru na člověka může dojít i pitím nepasterizovaného mléka od hospodářských zvířat,“ řekla Petra Kottová z laboratoře Synlab.