Nemocnice v Česku by v případě pandemie vytvořily nová infekční lůžka

ČTK to na dnešním setkání ředitelů nemocnic v Čestlicích u Prahy řekl místopředseda představenstva společnosti Středomoravská nemocniční Jiří Ševčík.

"Nemocnice nedisponují dostatečnou kapacitou infekčních lůžek, ale mluví se teď hodně o reprofilaci lůžek v případě pandemie. To znamená, že by se část péče, zejména té plánované, omezila a z lůžek, která jsou určena pro pacienty plánovaně hospitalizované, například na operační výkony, by se vytvářela lůžka pro nemocné právě touto infekční chorobou," uvedl Ševčík.

Středomoravská nemocniční, která provozuje nemocnice v Přerově, Prostějově a Šternberku, zaznamenala podle Ševčíka jednoho pacienta s podezřením na koronavirus. Skončil na infekčním oddělení Nemocnice Prostějov, testy koronavirus nepotvrdily. "Věříme, že takoví pacienti pokud možno nebudou, ale nedokážeme to vyloučit," dodal.

Zatím žádného podobného pacienta nepřijala Městská nemocnice v Roztokách nebo Masarykova nemocnice v Rakovníku, situaci přesto nepodceňují. "Sledujeme pravidelně doporučení z hygieny, pravidelně nás informuje středočeský hygienik a jsme v kontaktu s pobočkou v Rakovníku," uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči z rakovnické nemocnice Markéta Palková.

V Číně se začal nový typ koronaviru šířit začátkem loňského prosince, do Evropy se nemoc dostala o necelé dva měsíce později. První tři případy ohlásili lékaři 24. ledna ve Francii, následovaly Německo a Finsko. V Evropě je nyní 14 mrtvých, z toho 12 v Itálii, kde se v pátek 21. února vyskytl první případ úmrtí Evropana na nemoc COVID-19, a dva ve Francii. Itálie je s více než 450 nakaženými třetí zemí po pevninské Číně a Jižní Koreji. Nakažených je celosvětově přes 82.000.

Here's how the number of confirmed #COVID19 cases in South Korea has risen over the past week https://t.co/9BEGWZeO9U pic.twitter.com/TtknNoPkdb