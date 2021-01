Nemocnice chtějí mít dost dávek na přeočkování, některé ruší termíny

Dodávka od firmy Pfizer se má v příštích týdnech proti původním předpokladům snížit asi o pětinu. Pokud by již očkovaní lidé nebyli zhruba do čtyř týdnů přeočkováni, první dávka by se tím znehodnotila.

Server iROZHLAS.cz dnes upozornil na to, že některé nemocnice si kvůli přeočkování schovávají vakcíny do zásoby.

Například jihlavská nemocnice, která je krajským centrem pro přebírání přidělené očkovací látky, skladem zásoby nutné pro podávání druhých dávek nemá. Počítá s tím, že použije látku přislíbenou na příští týdny. "Co přijde, to ten týden aplikujeme, skladem rozhodně nic není," řekla ČTK mluvčí nemocnice Monika Zachrlová. Protože je vakcíny málo, v některých domovech pro seniory se raději zahájení očkování odkládá. "Byl to případ domova seniorů v Telči, kde se mělo očkovat už minulý týden a bude to až po víkendu," řekla Zachrlová.

Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) už v pátek na tiskové konferenci uvedla, že kvůli snížení dodávek musí kraj zpomalit očkování seniorů, protože primárně potřebuje dokončit očkování zdravotníků a pracovníků sociálních služeb, a to včetně aplikace druhé dávky. V sobotu na twitteru Pecková informovala, že došlo k hromadnému rušení již zarezervovaných termínu seniorů.

Během včerejšího a dnešního dne došlo k hromadnému rušení již zarezervovaných termínu seniorů 80+. Důvod? Nemáme vakcíny, protože je příděl pokrácen. Není to vina ani Středočeský kraj - oficiální stránka, ani nemocnic.



A čeká nás očkování 2. dávek: 👇 — Petra Pecková (@PPeckova) January 23, 2021

Fakultní nemocnice Ostrava se podle mluvčí Petry Petlachové snaží mít vakcíny připraveny tak, aby měla možnost naočkovat nejen seniory, kteří se k očkování hlásí v rezervačním systému, ale měla vakcínu i pro ty, kteří by měli v následujících dnech dostat druhou dávku. "Plánování očkování je ale samozřejmě závislé na plynulosti dodávek vakcíny," uvedla Petlachová. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) v sobotu uvedl, že kraj dostal přes 30.000 dávek, které budou na konci příštího týdne proočkovány.

Druhou dávku vakcíny začnou v pondělí svým zdravotníkům aplikovat nemocnice ve Zlínském kraji. "Dodávky vakcíny zatím chodily, jak bylo slíbeno. Samozřejmě od začátku očkování počítáme s tím, že musíme začít aplikovat druhou dávku, což nastane poprvé zítra (v pondělí). Vakcínu máme a zítra začneme očkovat druhé dávky zdravotníkům, kteří u nás byli očkováni jako první 4. ledna," řekl dnes ČTK mluvčí nemocnic ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně Egon Havrlant.

"Aktuálně očkujeme podle toho, jaké máme možnosti, ale samozřejmě je pro nás prioritou to, že musí být naočkováni ti, kteří již první dávku dostali," řekla ČTK Jana Mrákotová, mluvčí Krajské zdravotní, která sdružuje pět nemocnic v Ústeckém kraji. "Musí to být napočítáno tak, aby byly druhé dávky pro ty, co už naočkováni byli," uvedla.

Fakultní nemocnice Brno má v zásobě vakcíny proti nemoci covid-19 zhruba na týden, aby mohla podávat očkování ve druhém kole a části lidí v kole prvním. Po víkendu očekává další dodávku více než 9000 vakcín. ČTK to dnes řekla mluvčí nemocnice Veronika Plachá. Kvůli nižším dodávkám než v předchozích týdnech ale zatím nebude navyšovat počty prvně očkovaných.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Thomayerova nemocnice mají dávky rozplánované i pro druhé kolo. "Vakcíny máme zatím potřebné množství a počítáme s ní tak i pro druhé kolo," uvedl mluvčí FTM Petr Sulek.

Proti novému koronaviru se v Česku očkuje od 27. prosince. Podle dnešních údajů ministerstva zdravotnictví bylo dosud aplikováno 192.267 dávek.