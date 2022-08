Nemocnice doufají, že nebudou muset v zimě omezovat vytápění kvůli nedostatku paliva

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navrhuje, aby se v případě nedostatku paliva v teplárnách budovy vytápěly na nižší teplotu. Cílem je reagovat na případný výpadek dodávek plynu a dosáhnout potřebných úspor. V navrhované vyhlášce stanovuje teploty pro jednotlivé druhy budov a místností.

Třeba v nemocničních pokojích má teplota klesnout z 22 na 20 stupňů a v ordinacích z 24 také na 20 stupňů Celsia. V čekárnách má být podle návrhu vyhlášky 18 stupňů Celsia a na operačních sálech 20 stupňů místo současných 25.

Ředitel Městské nemocnice Ostrava Petr Uhlig dnes ČTK řekl, že návrh na nižší vytápění zdravotnických zařízení považuje za zcela nepřijatelný. "Tepelný komfort pacientů je pro jejich zdravotní stav velmi podstatný, a to nejen na pokojích, ale i v ambulancích a čekárnách. Pětistupňový pokles na operačních sálech považujeme za návrh hraničící až se špatným vtipem. Navrhované teploty jsou pro nás nepřijatelné," uvedl Uhlig.

Také ředitel Fakultní nemocnice Brno Ivo Rovný před snižováním teplot na operačních sálech varoval. "Na operačních sálech musí být konstantní teplota, aby byla zajištěna pohoda pro pacienta, který tam leží několik hodin a je vystavený vnějším vlivům. To nevyřešíme tím, že na něj hodíme duchnu. Rozhodnutí není uvážené v takovém provozu," řekl. Snížení teploty podle něj není problém například v čekárnách, kde mohou být lidé oblečení v bundách.

Sokolov má podle starostky Renaty Oulehlové (ANO) výhodu v tom, že má dodávky tepla zajištěné z Elektrárny Tisová, která stále vyrábí teplo z hnědého uhlí. Elektrárna, která je dceřinou společností Sokolovské uhelné, zdražila teplo meziročně asi jen o 13 procent, uvedla starostka.

Sokolov již na úřadech a v některých příspěvkových organizacích přistoupil kvůli úsporám k tomu, že mírně omezí osvětlení i vytápění. Problém ale podle starostky bude ve školách a domovech pro seniory. "Pokud by k tomu opravdu došlo, nedokážu si to moc představit. Museli bychom přijmout nějaká opatření, aby se třeba děti během hodiny protáhly a zahřály. Další jsou domovy pro seniory, musíme jim zajistit určitý komfort," řekla ČTK starostka.

Také středočeské nemocnice by rády zachovaly komfort pro pacienty a doufají, že nebude nutné vytápění omezovat. Mluvčí mladoboleslavské nemocnice Hana Kopalová poukázala na to, že nemocnice se v případě teplot řídí vyhláškou ministerstva zdravotnictví, která se má změnit. "Jaké změny to budou, ale vedení nemocnice v tuto chvíli oficiálně neví. Prioritou pro nás ale zůstává zachování komfortu pro pacienty a příjemné pracovní prostředí pro náš personál," dodala mluvčí.

Například v mladoboleslavské nemocnici si podle Kopalové týmy na operačních sálech teplotu upravují podle svých potřeb a vždy je tam spíš chladněji než 25 stupňů.

"V tuto chvíli neznáme přesné znění vyhlášky a nevíme, jestli se týká všech typů tepláren. Například teplárna, na kterou je připojena příbramská nemocnice, využívá ke spalování dřevní štěpku. V případě nutnosti bychom jistě dokázali v tomto duchu upravit svůj provoz, pevně ale doufáme, že k tomu nebude muset nikdy dojít," řekl ČTK mluvčí příbramské nemocnice Martin Janota.

"Ceny energií jsou vysoutěženy do konce roku. Pokud nedojde k nějakým centrálním krokům v souvislosti s tepelnými úsporami, budeme se snažit zajistit na naší univerzitě dosavadní teplotní komfort," řekl ČTK mluvčí Univerzity Palackého v Olomouci Egon Havrlant. Ten je na univerzitě zhruba 21 stupňů Celsia.