Nemocnice mohou testovat nejčastěji 100 až 300 vzorků za den

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Fakultní nemocnice mohou za den otestovat na covid-19 většinou mezi 100 až 300 vzorků denně, v Olomouci ale až 2500 vzorků. ČTK to dnes zjistila od tiskových mluvčích nemocnic. Celkem má v Česku povolení testovat 106 laboratoří, kromě nemocnic a zdravotních ústavů jde většinou o soukromá zařízení. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by měl stát mít nad testováním větší kontrolu a mít vlastní síť laboratoří. V současné době se testuje asi 4000 vzorků za den, o víkendu méně. V době největšího náporu na začátku května bylo přes 9000 testů. Opozice mluví o tom, že kapacita by měla být až 30.000 testů za den.