Nemocnice musí hlásit nové nakažené do hodiny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nemocnice musí do systému koordinace péče nově hlásit nově přijatého s covidem-19 do hodiny. Dosud to musely podle nařízení ze 24. března dělat jednou denně. Po dnešním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Nové případy hlásily nemocnice každý den do 10:00 ráno, do hodiny jen nové vážné případy a zhoršení stavu vyžadující intenzivní péči.