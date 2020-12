Nemocnice v ČR přestávají zvládal nápor pacientů s koronavirem, pomůže armáda

"Vnímáme situaci jako vážnou, bez pomoci armády se neobejdeme. Situace se výrazně zhoršila zvýšenou nemocností pacientů, ale i zdravotnického personálu," řekl hejtman.

Hejtmanství již o pomoc požádalo, 24 až 27 vojáků by mělo vykonávat pomocné práce na plicním, infekčním oddělení nebo na JIP a ARO. Vojáci nastoupí do týdne.

Podle mluvčí společnosti Nemocnice Pardubického kraje Kateřiny Semrádové se počet pacientů s covidem-19 opět zvýšil, za týden přibližně o 60, z nichž 40 vyžaduje intenzivní péči. V nemocnicích je teď kolem 220 pacientů s covidem-19.

"Máme teď šest covidových jednotek, čtyři na JIP a dvě standardní. Ještě volná lůžka mají. Při druhé vlně jsme měli v největším zápřahu devět covidových oddělení," řekla Semrádová.

Vojáci dnes začnou pomáhat kvůli epidemii koronaviru v domově pro seniory v Českých Velenicích na Jindřichohradecku. Od pondělí budou nově nasazeni v dalších pěti nemocnicích a léčebnách. K dnešnímu dni pomáhá v sociálních a zdravotnických zařízeních v souvislosti s epidemií 156 vojáků. ČTK to řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Nasazení vojáků umožnila svým nařízením vláda.

Podle Dvořákové v současné době vojáci pomáhají ve 22 zařízeních, která se kvůli pandemii potýkají s nedostatkem personálu. Od pondělí bude nově nasazeno celkem 22 vojáků v nemocnicích v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou a v léčebně pro dlouhodobě nemocné v Jaroměři. Na starosti budou mít pomocné práce. Již dnes bylo osm vojáků vysláno do domova pro seniory v Českých Velenicích.

Armáda také od počátku příštího týdne nasadí 25 vojáků, kteří absolvovali přípravu srovnatelnou s rozšířeným kurzem první pomoci. Do brněnské fakultní nemocnice pojede 15 z nich, dalších deset pak pomůže nemocnici AGEL v Ostravě Vítkovicích.

Nemocnice v Karlovarském kraji začínají znovu zápolit s přírůstkem počtu pacientů s covidem-19. Někde už docházejí kapacity. Karlovarský kraj proto znovu požádal o pomoc mediky a studenty zdravotnických škol.

"Důvodem žádosti o pomoc mediků je, že se v kraji blížíme vyčerpané kapacitě lůžek intenzivní péče. Z vlastních zdrojů nejsme schopni lůžka navýšit. Prosíme tedy, aby byli jménem kraje osloveni studenti lékařských fakult, zdravotnických škol, vyšších odborných a podobně. Bez této pomoci nebudeme moci lůžka reprofilizovat a dostat se ke stejné kapacitě jako na podzim při vrcholu zátěže intenzivní péče v kraji," řekl ČTK mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.

Karlovarský kraj už vyzval všechny studenty lékařských fakult, vyšších odborných škol se zdravotnickým zaměřením a středních zdravotnických škol, aby znovu přišli nemocnicím pomoci. Zatím jde jen o výzvu, pracovní povinnost, jako tomu bylo při předešlém zhoršení koronavirové epidemie, kraj nenařídil. Zájemci se mohou na pomoci domluvit přímo v jednotlivých nemocnicích.

Podle údajů Karlovarské krajské nemocnice, která spravuje nemocnice v Karlových Varech a Chebu, je nyní v krajských nemocnicích 61 pacientů s covidem-19, z toho 13 na lůžkách intenzivní péče. V Chebu je v nemocnici 20 pacientů s covidem-19, nejvíce od počátku měsíce. Nárůst počtu pacientů zaznamenaly nemocnice od vánočních svátků.

Přitom ještě v polovině prosince bylo v krajských nemocnicích okolo 40 pacientů. Největší nápor byl v polovině listopadu, kdy se počty nakažených koronavirem, kteří potřebovali nemocniční péči, blížil ke stovce.

Na hranici možností jsou i nemocnice v Sokolově a Ostrově, které patří do skupiny Penta Hospitals. Podle jejich mluvčí Markéty Singerové dochází volná kapacita zejména na oddělení intenzivní péče v sokolovské nemocnici. K úternímu večeru tam měli sedm pacientů s covidem-19 na oddělení ARO a JIP, dalších 20 na standardních lůžkách. "S vedením nemocnic jednáme už o přesunu některých nakažených pacientů ve vážném stavu do jiných nemocnic mimo kraj," řekla ČTK Singerová. Některé pacienty, kteří už nejsou covid pozitivní, ale zůstávají na umělé plicní ventilaci, přesouvají nemocnice v kraji do ostrovské nemocnice na doléčení.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví je volná kapacita intenzivní lůžkové péče v Karlovarském kraji na úrovni 12 procent. Znamená to, že volných lůžek je na jednotkách ARO a JIP nyní jen deset.