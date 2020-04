Nemocnice v Česku ohrožuje vir coviper, znemožní spuštění počítače

Uvedl to server iRozhlas s odkazem na vyjádření antivirových firem Eset a Avast. "Podle naší telemetrie, to znamená těch dat, které vidíme v našich systémech, a informací, které NÚKIB zveřejnil, tak se jedná o malware, kterému se říká coviper," sdělil technický ředitel Esetu Miroslav Dvořák.

Když se uživateli dostane do počítače, na obrazovce se mu objeví obrázek koronaviru, tedy šedé koule s červenými výstupky, a anglický text o tom, že počítač byl nakažený koronavirem a uživatel by neměl ztrácet čas tím se ho zbavit, protože to nejde.

Coviper v napadeném počítači přepíše takzvanou bootovací tabulku. Ta slouží k tomu, aby se počítač správně spustil a naběhnul jeho operační systém, například Windows. Coviper tuto tabulku poškodí a tím pádem zabrání tomu, aby byl počítač správně spuštěn. "Coviper nepoškozuje samotná data na počítači, to znamená, že pokročilý uživatel může tabulku opravit anebo použít jiné bootovací zařízení pro přístup k datům a obnovit je," popsal Jan Rubín z Avastu.

Podle Dvořáka se do počítače může vir dostat třeba e-mailem, který odkazuje na informace o nákaze covid-19. Jeho součástí je příloha s dvojitou koncovkou. Pokud ji uživatel kliknutím spustí, PC se infikuje.

Autor viru si v jeho kódu nechal podle Rubína takzvanou záchrannou brzdu. "Když uživatel stiskne určitou kombinaci kláves, dojde k přepisu této bootovací tabulky ze zálohy, kterou malware dopředu udělá, a počítač opět bez problémů naběhne. Tato kombinace kláves je Ctrl+Alt+Escape," uvedl. Vir ale v počítači dál zůstává a je potřeba systém vyčistit.

Před rizikem útoků varoval NÚKIB ve čtvrtek. Přesněji je ale nespecifikoval. Hackeři v nedávné minulosti napadli například zdravotnická zařízení v Brně nebo Kosmonosech, v noci na pátek jejich útok odrazila ostravská nemocnice, pokusy o útok zaznamenaly také Fakultní nemocnice Olomouc nebo nemocnice Pardubického kraje. V noci na dnešek byla terčem kyberútoku Karlovarská krajská nemocnice, dva pokusy odrazila a nezpůsobily jí žádné škody. Loni byla podle odhadů expertů napadena asi pětina tuzemských nemocnic.