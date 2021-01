Nemocnice v Praze nabízí volné termíny pro antigenní testování

Na odběrovém místě ve Fakultní nemocnici v Motole se dnes k testům v čase po 14:00 objednali jen čtyři osoby. Testy lze přitom podstoupit denně do 17:00. Podobně nízký zájem o antigenní testy je až do konce týdne. Obsazené jsou obvykle jen ranní termíny od 07:00 do 07:30 a zájemci se hlásí také po 16. hodině. O víkendu se k antigenním testům přihlásilo zatím 11 dobrovolníků. Volné jsou i termíny pro PCR testy. Rovněž v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) v Praze lze PCR i antigenní testy podstoupit ještě dnes, jak vyplývá ze systému určeného k objednávání.

O něco více zájemců o bezplatný antigenní test je evidováno v rezervačním systému odběrového místa na antigenní testy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV). Pracoviště v ulici Ruská by dnes odpoledne mělo navštívit asi 20 lidí. V pátek 15. ledna, kdy mělo původně populační testování končit, je plno. Antigenní testy se tu zájemcům provádí každý pracovní den od 08:00 do 20:00. Vyšší zájem je v tomto týdnu ve FNKV o PCR testy, kterými samoplátce a pacienty otestují i o víkendu.

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici se nyní k antigenním testům objednat nelze. Podle systému jsou termíny na následující dny plně obsazené. Testuje se denně od 07:00 do 15:00. Provoz na odběrovém místě, kam míří lidé na antigenní testy, nemocní poslaní od lékaře na testy PCR a také samoplátci, je podle zjištění ČTK výrazně klidnější než loni v prosinci. Lidé objednaní na konkrétní čas prakticky nečekají a fronty se netvoří.

Na dvou odběrových místech Všeobecné fakultní nemocnice se lze v běžné dny nechat otestovat od 07:30 do 17:30, a to i bez předchozí rezervace. Ta není podle informací na webu nutná ani pro podstoupení PCR testu, který v odběrovém centru v ulici Na Bojišti provedou indikovaným a za poplatek i samoplátcům.

Laboratoře od listopadu 2020 vyhodnotili přes milion antigenních testů. Za prosinec byla pozitivita antigenních testů přes pět procent, odhalily přes 26.700 nakažených. Z nich přes 10.300 bylo bez příznaků, uvedl na tiskové konferenci minulý týden ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

V pondělí podle informací na webu ministerstva zdravotnictví přibylo v Česku 9294 případů nemoci covid-19. Je to zhruba o čtvrtinu méně než předchozí pondělí. Od březnového začátku epidemie covidu-19 v Česku bylo zaznamenáno téměř 845.000 případů této choroby. Zemřelo 13.485 nakažených.

Testy v Praze v pondělí odhalily 784 případů nemoci covid-19, což bylo o téměř 470 méně než před týdnem. Hygienici aktuálně v hlavním městě evidují 16.496 nakažených. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.