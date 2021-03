Nemocnicím by ulevilo očkování u praktiků, tvrdí krajský šéf

"Obecně mám za to, že pokud by se systém distribuce vakcín mezi praktické lékaře podařilo lépe a jednodušeji zorganizovat, zřejmě by v této krizové situaci byli schopni částečně převzít i práci očkovacích center, za cenu omezení jiné péče například posuzování zdravotní způsobilosti pro různé činnosti, a uvolnit tak nemocniční lékaře, kteří tam pracují, pro pomoc v nemocnicích na lůžkách," řekl Nosek. Zaškolení stážistů podle zkušeností z jeho ordinace trvá i tři měsíce, dobu prodlužují i specifika interních postupů a používaných různých informačních systémů, které musejí nováčci zvládnout. "Proto myslím, že hromadná migrace pracovních sil ve zdravotnictví by mělo být až to zcela poslední řešení," řekl.

Zatím se na Vysočině očkuje především v krajem zřízených nemocnicích, funguje také velkokapacitní očkovací centrum v kulturním domě v Pelhřimově, které je personálně částečně závislé na zaměstnancích Nemocnice Pelhřimov.

Praktičtí lékaři na Vysočině měli dostat první dávky pro své pacienty v pátek. Dodávka se ale zpozdila. "Dnes jsme byli informováni, že (vakcíny budou dodány) snad zítra (v úterý) či pozítří (ve středu) určitě, ale pouze v množství 11.000 dávek, tedy 11 beden pro 11 ordinací," řekl Nosek. Původně bylo avizované, že dorazí 14.000 dávek. Další dodávky jsou podle něho nejisté, doufá, že se začnou postupně zvyšovat a že za dva měsíce bude možné, aby očkovací látku dostala každá ordinace ve chvíli, kdy ji bude potřebovat.

Všech 11 ordinací, které mají očkovací dávku dostat jako první, podle Noska už 2. března zaregistrovalo k očkování více než 100 pacientů. "Je třeba dodat, že šlo o otrockou práci, velmi administrativně nepřívětivou cestou přes webové rozhraní. Napojení na naše informační systémy v ordinacích začínají být postupně funkční asi od 5. března," řekl Nosek. Současný systém registrace označil za přebyrokratizovaný, lehce připomínající Orwellovy romány. Uvítal by, kdyby systém fungoval podobně jako při očkování proti chřipce. "Kdy praktický lékař pouze objedná vakcíny u distributora a následně jednoduše ve svém informačním systému vykáže aplikaci očkovací látky pro účely pojišťovny, eventuálně státu," řekl Nosek.

Připravených očkovat je podle něj nyní v kraji 70 ordinací a svoji ochotu očkovat projevilo 198 ordinací praktických lékařů.

Podle informací na webu Kraje Vysočina zatím kraj s více než půl milionem obyvatel obdržel asi 47.000 očkovacích dávek tří různých výrobců, nejvíc od společnosti Pfizer/BioNTech.