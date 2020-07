Nemocných s covidem skokově ubylo. Šéf ÚZIS odmítá kritiku: Data jsou věrohodná

Na věrohodnost statistik podle Duška výsledky kontroly nemohou mít vliv, protože počty nově diagnostikovaných, zemřelých i hospitalizovaných se sledují v reálném čase, když se vloží do databáze. "Záznam o vyléčení je jediný, který vyžaduje nějakou zpětnou kontrolu," řekl dnes Dušek ČTK.

Podle něj se nyní dělal audit již potřetí. "Akorát ty předchozí nebyly tak významně viditelné," řekl. "Určitě i v budoucnu je budeme dělat," dodal. Zpoždění v záznamech zjištěné nynějším auditem bylo dvoutýdenní až třítýdenní. "Databáze nám nikam neujela dramaticky," uvedl.

Podle vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romana Prymuly není údaj aktuálně nakažených nijak rozhodující a je poměrně nepřesný. Kromě toho, že se vždy nedaří odhlašovat uzdravené včas ze systému, za to může i změna metodiky, kdy má být nakažený po dvou týdnech brán jako uzdravený, řekl.

Například při denním nárůstu nakažených o 200 pacientů po dobu dvou týdnů by tak podle něj měla statistika aktuálně nemocných ukazovat zhruba 2800 pacientů. Když se k tomu přičtou závažně nemocní, kteří jsou například na plicní ventilaci a které systém může evidovat déle, vzroste počet přibližně nad 3000, což zhruba odpovídá nynější upravené statistice, dodal.

Podle Duška je dobře, že hygienici v lokálních ohniscích nákazy dali přednost trasování před zpětným doplňováním záznamů. Ohnisek se v uplynulých týdnech v ČR vyskytlo několik. Nejvíce nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 obyvatel stále vykazuje Karvinsko, a to přes 62. Následuje okres Jihlava s 57 a Frýdecko-Místecko s 39 nakaženými na 100.000 obyvatel za poslední týden. "Když řešíte ohnisko a máte tam na to několik málo lidí, tak samozřejmě priorita je zastavit epidemii, a ne hlídat databázi," řekl.

Ministerstvo zdravotnictví by chtělo počty hygieniků zvýšit. Ze 134 nových míst na krajských hygienických stanicích je nyní podle Vojtěcha obsazeno pět, ale výběrová řízení nebyla ukončena a jasno bude v srpnu. Problém podle něj může být se sháněním kandidátů na lékařské pozice, například na Vysočině se nepřihlásil nikdo. Senátor Marek Hilšer k tomu dnes v České televizi řekl, že se s hygienickou specializací za poslední rok atestovali dva lékaři.

Podle dřívějších vyjádření ministra Adama Vojtěcha by se noví pracovníci měli soustředit na trasování lidí, kteří přišli do kontaktu s covidem-19, s využitím nástrojů chytré karantény. Ta poté, co přešla pod ministerstvo zdravotnictví, čelí kritice jako neúčinná. Ministr připustil, že je třeba některé věci zlepšit, ale odmítl, že by systém selhával.

V Česku je podle ministerstva zdravotnictví 3479 aktuálně nemocných covidem-19, o třetinu méně než ráno. Výrazně se dnes také zvedl údaj o počtu vyléčených, a to z 9590 na 11.423. Audit počtu uzdravených nařídil tento týden ministr zdravotnictví.