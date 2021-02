Neodkládejte kvůli koronaviru vyšetření srdce. Podcenění může skončit fatálně, varují kardiologové

— Autor: Petr Třešňák / EuroZprávy.cz

Čeští kardiologové varují, že zanedbané infarkty a neochota jet do nemocnice anebo k lékaři na preventivní prohlídku kvůli obavě z nákazy koronaviru se časem promítne v podobě exploze případů srdečního selhání. „Ve všech evropských zemích včetně Česka jsme loni zpozorovali 25 až 75% pokles výskytu infarktů. Shodli jsme se, že uvedený jev způsobila především neochota nemocných volat záchrannou službu a dorazit do nemocnice, protože mají strach, aby nechytli infekci,“ říká předseda České kardiologické společnosti (ČKS) Aleš Linhart. Pacienti, kteří mají problémy se srdcem, by se měli dát naočkovat proti covidu-19, neboť patří do nejohroženější skupiny z hlediska úmrtnosti.