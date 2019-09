Nepodceňujte nepovinná očkování: Mohou vás ochránit před nebezpečnými nemocemi

Očkování proti tetanu nebo černému kašli musíme povinně podstoupit všichni. Před nebezpečnými nemocemi nás ale mohou ochránit i nepovinná očkování. Pojišťovny některé z nich hradí zcela, nebo částečně.

Mezi nepovinné očkování, které zdravotní pojišťovny proplácejí,patří vakcinace proti lidskému papillomaviru. Pojišťovny plně hradí pouze vakcínu Cervarix.Je to účinný způsob, jak předejít rakovině děložního čípku nebo genitálním bradavicím. Očkování hradí pojišťovny dívkám i chlapcům ve věku 13 až 14 let.

Pojišťovny hradí některá očkování jen částečně. Výše příspěvku se liší podle zdravotní pojišťovny.

Často podceňovaným onemocněním je chřipka. Ve zvýšeném riziku jsou senioři nad 65 let, jimž pojišťovny očkování proplácí. Podobně jako chřipka je lehce přenosná i pneumokoková onemocnění. Vakcinaci proti pneumokokům proplácí pojišťovny dětem, kterým lékař aplikoval tři dávky do 7 měsíců od narození, a seniorům nad 65 let.

Většina zdravotních pojišťoven přispívá na vakcínu proti klíšťové encefalitidě. Mezi další nepovinná očkování, na které je možné získat finanční příspěvek, patří vakcíny proti pásovému oparu, meningokokovým nákazám typu B nebo žloutence typu A a B.