Způsobí globální epidemie matky? Expert prozradil, jak fungují mýty o očkování

Dezinformace a nárůst nedůvěry v očkování patří k zásadním rizikům, které ohrožují zdraví lidí na všech kontinentech. Shodli se na tom během globálního summitu o očkování i lídři světových institucí a zdravotničtí experti v Bruselu.

Pro laickou veřejnost je velmi obtížné poznat, že zprávy o očkování na internetu nejsou pravdivé. Nutností je vycházet ze spolehlivých zdrojů. Zprávy, které se šíří na sociálních sítích, nemají žádnou validitu.

„Je třeba hledat takové webové servery, kde je určitá záruka, že informace jsou podložené, měly by tam být zdroje,“ radí Roman Prymula předseda vakcinologické společnosti a náměstek ministra zdravotnictví pro irozhlas.cz.

Nejčastěji se dezinformace šíří mezi mladými matkami, které odrodí a dostávají se do doby, kdy rozhodují o očkování. „Jsou tady zaheslované sociální sítě, kde jim jiné maminky poskytují ‚zaručené‘ informace, co vakcína může provést a že by se neměly nechat očkovat nebo případně očkování oddálit,“ popisuje Prymula.

Zásadní cestou, jak zvýšit mezi lidmi povědomí o prospěšnosti očkování je spolupráce s médii, zejména provozovateli sociálních sítí. Pracuje se na Národním zdravotnickým informační portálu, kde budou obecné informace o zdravotnictví včetně očkování. „O očkování tam budeme dávat řadu informací o tom, co může a nemůže očkování způsobit a jaké má výhody a nevýhody,“ ubezpečuje Prymula.