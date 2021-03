Netolický nehodlá žádat o aktivaci nemocnice v Těchoníně

Žádat o aktivaci vojenské infekční nemocnice v Těchoníně na Orlickoústecku nemá smysl. Personál, který by tam pečoval o covidové pacienty, by chyběl jinde. ČTK to dnes řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/ČSSD). V regionu jsou již nemocnice přeplněné, pečují o více než 500 pacientů s koronavirem. Proto dnes kraj využil pomoci Polska a převezl tam jednu pacientku.