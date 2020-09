Nová opatření: Praha zavádí na větší venkovní akce povinné roušky, zvažují se v celém Česku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Od pondělí budou v Praze kvůli epidemii nového typu koronaviru povinné roušky na venkovních akcích nad 100 lidí. Vyplývá to z nařízení, které na webu zveřejnila Hygienická stanice Hlavního města Prahy. Výjimku budou mít děti do dvou let, lidé s poruchou intelektu, herci, hudebníci, moderátoři a sportovci při tréninku či zápase.