Nová vládní strategie: Má být 30 očkovacích center, od května se zapojí praktici

Přednostně budou očkováni zdravotníci, hasiči, policisté či vojáci a také lidé z rizikových skupin při nákaze koronavirem jako senioři či chronicky nemocní. Širší veřejnost se bude moci nechat očkovat asi až od března.

Prvních 9750 dávek vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer a BioNTech dorazilo do Česka dnes a očkovat se začne v neděli. Do konce roku má dorazit dalších 20.000 dávek a celkem má Česko zajištěno téměř 12 milionů dávek skoro pro sedm milionů lidí. Jako první v Česku mají být očkováni zdravotníci a senioři, kteří jsou hospitalizováni nebo žijí v ústavní péči. Očkovací strategie pak podle Seznam Zpráv počítá se třemi fázemi očkování od ledna, které se mohou prolínat podle dostupnosti konkrétních vakcín.

V první fázi v lednu a únoru mají podle strategie do Česka dorazit statisíce dávek vakcíny od společnosti Pfizer. Tato očkovací látka ale vyžaduje skladování při minus 70 stupních Celsia. Strategie proto počítá s vakcinací ve 30 centrech napříč Českou republikou pod dohledem krajských koordinátorů očkování. Dokument však ještě neuvádí, kde by centra měla vzniknout, dodává server.

V druhé fázi v březnu a dubnu podle serveru počítá dokument s tím, že bude kromě vakcíny Pfizer dostupná i látka od firmy Moderna. Dorazit mají asi tři miliony dávek. I v této fázi budou očkováni hlavně zdravotníci a lidé z rizikových skupin, ale měl by být už také spuštěn rezervační systém pro veřejnost. Lidé by se tak mohli objednat na vakcinaci v očkovacích centrech.

Na konci druhé fáze ministerstvo počítá s tím, že přijde do Česka také vakcína od společnosti AstraZeneca. "Tato fáze bude ukončena s příchodem vakcíny AstraZeneca, která bude určena pro ordinace praktických lékařů," stojí v dokumentu.

Třetí fáze očkování tak začne podle strategie v době, kdy se do Česka dostane vakcína společnosti AstraZeneca, a to asi v květnu. Dostupné by již také mohly být očkovací látky firem Johnson&Johnson, CureVac nebo Sanofi. Ve třetí fázi se očkování ujmou praktici. "Lékaři se tak v této fázi stanou hlavními aktéry pro úspěšnou vakcinaci občanů České republiky," uvádí strategie. Počítá s tím, že všichni praktici v Česku naočkují až 50.000 lidí denně. Ordinace praktických lékařů by si podle dokumentu měly kvůli tomu do května vytvořit rezervační systém.

Očkovací strategii schválila vláda 7. prosince. První verze strategie ale ještě neobsahovala podrobnosti k organizaci očkování. Nynější verze byla dokončena teprve před několika dny. "Napsali jsem rychle novou očkovací strategii k 22. prosinci a 23. prosince jsme ji rozeslali," řekl koordinátor očkování Blahuta.