Nová výzva lékařů: Přestaňte kouřit, uvolníte lůžko v nemocnicích

Několik lékařů ve výzvě "Přestaňte kouřit - uvolníte lůžko nakaženým!" apeluje na lidi, aby přestali kouřit a pomohli nejen sobě, ale i pacientům s koronavirem a personálu v nemocnicích.

Podobná výzva vznikla už při jarní vlně nemoci covid-19, současná situace v českých nemocnicích je ale nyní dramatičtější a panují obavy z kolapsu systému.

"I těžcí kuřáci mohou pomoci již tím, že v nejbližších měsících sníží svou denní dávku na polovinu či třeba jen o několik cigaret. I to se statisticky na množství hospitalizací projeví," uvedl iniciátor výzvy, infektolog a internista Radek Svoboda. Pokud by podle něj klesla spotřeba cigaret o desetinu, uvolnily by se stovky akutních lůžek, a zdravotníkům v první linii by tak zůstalo více času na pacienty s covidem.

Společně se Svobodou jsou pod výzvou podepsáni předseda České společnosti pro aterosklerózu Michal Vrablík, šéfka Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku Eva Králíková a Roman Gabrhelík z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Aktivní i pasivní kouření je v Česku příčinou takřka poloviny z asi 18.000 infarktů ročně. Kouření také způsobuje mrtvici, chronickou obstrukční plicní nemoc či rakovinu plic. V Česku významně ubylo hospitalizací souvisejících s kouřením naposledy v roce 2017 po zavedení zákazu kouření v restauracích a barech, a to o zhruba 2000 měsíčně.

Pokud podle lékařů člověk přestane kouřit, jsou výsledky vidět okamžitě - klesá riziko infarktu, mozkové mrtvice, astmatických záchvatů, zhoršení chronické obstrukční plicní nemoci a řady dalších. Omezením počtu vykouřených cigaret kuřáci sníží také riziko, že u nich bude mít případná nákaza koronavirem těžký průběh. Zvýší si obranyschopnost organismu a prodlouží život v průměru o sedm let.

Iniciátoři ve výzvě uvádějí také kontakty, kde mohou lidé závislí na cigaretách hledat pomoc. Rady, jak skončit s kouřením, nabízí například web Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz, bezplatná linka pro odvykání kouření 800 350 000 či webové stránky www.bezcigaret.cz. "Kuřáci si také na pomoc s odvykáním mohou stáhnout mobilní aplikaci Adiquit," dodal Svoboda.