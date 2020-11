Novela má umožnit pojišťovnám hradit očkování proti covidu, první fáze má stát 670 milionů

Pro použití v Evropě či USA zatím žádná vakcína nebyla schválena, EU ale už pro členské státy společně objednává dávky u nejnadějnějších výrobců.

"Primární nákup očkovacích látek je realizován přímo státem ve spolupráci s Evropskou komisí, která zajistí nákup v potřebném objemu pro všechny členské státy EU od různých výrobců," píše se v materiálu.

Česko si prostřednictvím společného nákupu objednalo tři miliony dávek očkovací látky společnosti AstraZeneca. Pro navození imunity se počítá s nutností aplikace dvou dávek, očkovat tedy bude možné asi 1,5 milionu lidí. Podle předběžného odhadu bude stát jedna dávka vakcíny zhruba 50 korun. "Prostřednictvím státního rozpočtu by následně měly být pořízeny i další dodávky, jejichž prostřednictvím může být naočkováno dalších až 2 miliony pojištěnců," uvedlo v návrhu ministerstvo.

U dalších výrobců zatím není přesná cena určena, počítá se ale s osmi až deseti eury (asi 211 až 264 korun) za dávku. Při jednodávkovém schématu očkování by tak vakcinace dvou milionů lidí přišla na 435 až 544 milionů korun. Distribuce vakcíny by měla podle odhadů stát jednotky až nižší desítky milionů korun, záležet bude na podmínkách pro její skladování a dalších okolnostech. Lékaři pojišťovna za aplikaci jedné dávky zaplatí 223 korun.

Podle návrhu Národní strategie očkování proti nemoci covid-19 by se nejdříve měli očkovat lidé nad 65 let, kteří trpí chronickou plicní nemocí, vysokým krevním tlakem, který se nedaří snížit léky, závažnými onemocněními srdce, ledvin či jater, těžkou obezitou, vážnou cukrovkou nebo jsou před některými druhy léčby rakoviny, jako je radioterapie, chemoterapie nebo imunosuprese.

První fáze počítá také s očkováním zdravotníků oddělení ARO, JIP, urgentních příjmů, infekčních a plicních oddělení, záchranné služby, pracovníků ochrany veřejného zdraví provádějících epidemiologická šetření, zaměstnanců laboratoří, kde vyšetřují vzorky na covid-19, a pracovníků a klientů zařízení sociálních služeb.

Ve druhé fázi by se pak mohli nechat očkovat praktičtí lékaři pro děti či pro dospělé, zubní lékaři nebo farmaceuti, také pracovníci integrovaného záchranného systému, další zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, kritické infrastruktury, členové krizových štábů nebo vlády. V poslední fázi by byla očkovací látka dostupná pro zájemce.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v neděli v České televizi řekl, že cílem je proočkovanost 65 až 70 procent. Česká republika má kromě očkovací látky od firmy Astra Zeneca zájem o čtyři miliony dávek vakcíny od americké firmy Pfizer, což by vystačilo pro dva miliony lidí. První vakcíny by podle něj mohly do ČR dorazit v lednu či únoru, při optimistickém scénáři i před koncem letošního roku.