Nový PES od 1. února? Šestý stupeň nebude, hovoří se o omezení pohybu a zastavení výroby

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Změny v protiepidemickém systému PES by měly podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) platit od 1. února. V úterý aktualizovanou tabulku projedná rada vlády, ve středu odborné skupiny ministerstva zdravotnictví. Ministr to řekl na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. V pátém stupni opatření by mohla být například povolena výuka pro malotřídky, žáky 9. tříd a studenty maturitních ročníků nebo sportování ve dvou i ve vnitřních prostorách.