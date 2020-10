Nový šéf zdravotnictví? Blatný je vynikající, na post ministra se hodí, tvrdí jeho kolegové

Nynější šéf resortu Roman Prymula byl zachycen na fotografii v deníku Blesk, jak ve středu v noci přes zákaz vychází bez roušky z restaurace, které musí být zavřené. Premiér Andrej Babiš (ANO) Prymulu minulý týden vyzval k rezignaci, stejně jako opozice a ministři koaliční ČSSD. Když to ministr nejprve odmítl, předseda vlády navrhl jeho odvolání. V neděli Prymula uvedl, že skončí, až bude moci funkci předat. Jako o možném zástupci se začalo mluvit především o dětském hematologovi Blatném.

Ředitel FN Brno Jaroslav Štěrba ČTK řekl, že funkce ministra je v nynější době šíření koronaviru obtížná pro každého, ale Blatný by byl člověk na správném místě. "Je to vynikající pediatr a náměstek pro Dětskou nemocnici. Samozřejmě je nyní situace velmi těžká pro kohokoliv, ale znám ho už 25 let, tak jsem přesvědčen, že pokud bude ministrem, bude to správný člověk," řekl Štěrba. Nevadí podle něj ani to, že není Blatný epidemiolog. "V tuto chvíli to není epidemický problém, ale problém obecně medicínský. Je to věc, ke které má kolega Blatný nepochybně co říct," dodal Štěrba.

Kladně hodnotí Blatného i poslanec a další nemocniční náměstek Vlastimil Válek (TOP 09). "Je to slušný, pracovitý a inteligentní lékař. Jeho oddělení má velmi dobrou pověst. Práci dělá dobře," řekl Válek.

Podle by Blatný jako ministr udělal maximum. "Udělá maximum stejně jako každý další lékař, který by tam seděl a byl by ochoten udělat cokoliv, aby to dobře fungovalo," poznamenal Válek.

Válek označil nynější situaci, kdy nekontrolovaně roste počet lidí nakažených koronavirem, za katastrofální. Ministerstvo by si měl vzít pod sebe premiér, sestavit tým odborníků, politicky ho krýt a potom za to vzít zodpovědnost, míní. "Pokud by se situaci nepodařilo zvládnout, byl by to jeho problém, pokud by se to podařilo, byl by to jeho úspěch," řekl Válek.

Nechápe, proč se funkce ministra nechopí některý z poslanců a lékařů z ANO. Jmenoval například předsedkyni výboru pro zdravotnictví Věru Adámkovou, bývalého ředitele Masarykova onkologického ústavu Rostislava Vyzulu nebo někdejšího ředitele břeclavské nemocnice Miloslava Janulíka.