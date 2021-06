NSS tento týden označil další čtyři protiepidemická opatření za nezákonná

Už dříve soud stejná omezení označil za nezákonná v jiných časových úsecích. Opatření platila zpravidla týden, pak byla nahrazována obdobnými. Rozhodnutí z tohoto týdne jsou dostupná na úřední desce.

NSS opakovaně vytýká ministerstvu zdravotnictví nedostatečné odůvodnění jednotlivých opatření vydávaných podle pandemického zákona. V případě školek zase soud ministerstvu vytknul to, že používalo zákon o ochraně veřejného zdraví k plošným regulacím, jako kdyby bylo možné při epidemii mimo nouzový stav omezit svobodu pohybu všem obyvatelům země, zakázat veškerá představení, zavřít všechny školy a všechny restaurace a podobně.

"Podobné úvahy však nejenže jsou obtížně přijatelné z ústavněprávního hlediska, ale ani nemají žádný podklad ve znění zákona," stojí v rozhodnutí.

Ministerstvo zdravotnictví podle informací zveřejněných ve čtvrtek dosud prohrálo 17 soudních sporů o mimořádná protikoronavirová opatření. Při sněmovních interpelacích to řekl ministr Adam Vojtěch (ANO) . Ministerstvo naopak podle Vojtěcha vyhrálo 65 sporů, dalších 35 řízení soudy zastavily. Některá rozhodnutí NSS z tohoto týdne ve statistice patrně nejsou zahrnuta, protože padla až ve čtvrtek.

"Statisticky není to tak, že by většinu sporů ministerstvo prohrálo," uvedl Vojtěch. Ministr také řekl, že zadal vnitřní prověrku, která by měla ukázat, kdo konkrétně na ministerstvu o opatřeních rozhodoval a jak se posuzovala i z hlediska zákonnosti. "Na základě toho budu moci vyhodnotit reálnou odpovědnost za přípravu těch daných mimořádných opatření," podotkl.