O Polsku se zatím nejednalo, specialisty z ambulancí bychom využili na odběry, říká nemocniční mluvčí

— Autor: Petr Třešňák / EuroZprávy.cz

Společnost Nemocnice Pardubického kraje nepotvrdila, že by jejich koronaviroví pacienti, kteří jsou schopni transportu, mohli být převáženi výhradně do Polska. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) sice zařízení pověřil vypracováním seznamu, ale podle tiskové mluvčí nemocnice Kateřiny Semrádové na setkání nebyl konkretizován žádný stát, který by ulevil přetíženým lůžkovým kapacitám v Pardubickém kraji, jenž musel v úterý vyhlásit stav hromadného postižení osob. „Polsko je sice geograficky k nám nejblíže, přesto na jednání nepadlo jediné jméno země, kam by se nakažení transportovali, říká pro EuroZprávy.cz Kateřina Semrádová.