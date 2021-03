O víkendu se aplikovalo třikrát více vakcín než před týdnem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

O víkendu zdravotníci podali přes 21.000 dávek vakcíny proti koronaviru. Proti minulému víkendu je to asi 3,3krát víc. Nejvíc se podařilo očkování zrychlit v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a na Vysočině. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví o vakcinaci do nedělních 20:00.