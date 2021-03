Obchodníci už mají otestováno naprostou většinu zaměstnanců

Povinné testování obchodníci podle Prouzy zvládli. Největší problém nastal u agentur práce, kterým podle Prouzy trvalo, než pracovníky začaly vybavovat potvrzením, že byli otestováni a jsou negativní. V některých případech se tak stalo až po důrazném tlaku. "To bylo z pohledu administrativy asi to nejsložitější," řekl Prouza.

S testováním se podle Prouzy dá počítat dlouho, určitě celý duben, možná do poloviny května. Pokud by se coby měřítko použil protiepidemický systém (PES), má podle Prouzy smysl testovat v nejvyšších stupních pět a čtyři. Dokázal by si to představit i ve stupni rizika tři, pokud by tak mohly otevřít některé služby.

Obchody podle Prouzy dokážou testování relativně dobře zvládnout. "To, kde já mám větší obavy, bude povinné testování u nejmenších firem. Na druhou stranu i ty se připravují," řekl. Velkoobchod Makro začal ve středu prodávat samotestovací sady v balení po 25 kusech, aby právě malým podnikům a živnostníkům usnadnil přístup k testům. Podle Prouzy byl o testy obrovský zájem a Makro prodalo "zajímavou část zásob", kterou mělo naskladněnou, uvedl dále.

Povinné testování vláda nařídila jednou za sedm dní. Podniky od 50 do 249 pracovníků mají na dokončení prvního testování čas do 15. března. Ve veřejném sektoru testování oficiálně začalo ve středu, úřady a další instituce s 50 a více zaměstnanci ho musejí dokončit do 17. března. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že povinné testování u podniků pod 50 zaměstnanců by mohlo začít ve druhé půlce března. S testováním se podle něj počítá minimálně do května, pravděpodobněji až do konce června.