Ochranné pomůcky proti koronaviru? Kolem nařízení vlády je mnoho nejasností

V neděli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že počítá s tím, že vláda zajistí respirátory i pro sociální zařízení. Kdy by domovy pro seniory a další služby mohly ochranné pomůcky dostat, neupřesnil. V pondělí vláda schválila první dodávku zhruba 200.000 centrálně nakoupených respirátorů pro nemocnice a praktické lékaře, dostat by je měli do konce týdne.

Maláčová ocenila, že stát ode dneška zakázal s určitými výjimkami návštěvy v lůžkových odděleních nemocnic či v domovech seniorů. Uvedla také, že resort rozpracoval vládní program, který by mohl tlumit dopady situace na zaměstnanost a případné ekonomické škody. Návrh je podle ní v rané fázi, komunikovat o něm chce s ministerstvem průmyslu, sociálními partnery, případně později s vládou.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše není známa metodologie, jak se budou již naskladněné zdravotnické potřeby distribuovat do jednotlivých zařízení. "Nejsou to jen nemocnice, jsou to třeba Léčebny dlouhodobě nemocných či pečovatelské domy. Tam bych apeloval na vládu, aby lepším způsobem organizovala zejména poptávky a jejich vyřízení," řekl.

Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD) uvedl, že o distribuci prostředků v krajích komunikuje s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou. Věří, že na příští jednání Bezpečnostní rady státu (BRS) budou pozváni zástupci Asociace krajů. "My v této situaci akcentujeme dvě oblasti: ochranné pomůcky a prostředky i pro sociální služby a dostatek dezinfekčních prostředků. O tom se vede velká diskuse. Věřím, že pokud se vláda rozhodne centrálně dodávat i dezinfekční prostředky, tak kraje jsou schopné je stejným způsobem distribuovat," dodal.

BRS rozhodla od středy zrušit na dobu neurčitou kvůli koronaviru výuku v základních, středních, vyšších odborných školách a vysokých školách. Rodiče si budou moci podle Vojtěcha vzít na hlídání malých dětí ošetřovné. Maláčová upřesnila, že potvrzení o nároku na něj nevystavuje praktický lékař, ale základní škola.

Zavřená škola a kam s dětmi? Rodiče dětí do 10 let mohou kvůli uzavření školy využít ošetřovné při péči o dítě. Pozor! Potvrzení rodičům v tomto případě vydá pouze škola, nikoli lékař. #koronavirus @CSSD

Kromě zrušení výuky BRS rozhodla i o zákazu akcí s účastí nad 100 lidí od dnešních 18:00. Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček uvedl, že v rámci Evropské unie jsou opatření, které Česko přijalo, nejtvrdší s výjimkou Itálie, kde je situace nejvážnější.

Česko má nyní 40 lidí nakažených novým typem koronaviru. Přes noc přibyly další dva případy, oba mají vazbu na severní Itálii. Celkem bylo v České republice vyšetřeno 1193 pacientů, informoval dnes ministr zdravotnictví.