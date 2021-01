Očkovací centra přidávala odpoledne další volné termíny

Nové termíny nabízel v nemocnicích v menších městech, ve fakultních nemocnicích, ale i ve velkokapacitním očkovacím centru v Brně. Do dnešního poledne se sami nebo s pomocí příbuzných, praktiků nebo informačních linek podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) zaregistrovalo asi 78.000 lidí a 3000 z nich získalo rovnou na očkování termín.

"Omlouváme se, ale kapacita pro obsluhu rezervačního systému je aktuálně plně obsazena. Další rezervace budou umožněny později po obsloužení uživatelů před Vámi," uváděla během odpoledne několikrát webová stránka. Jen mezi 15:00 a 16:00 bylo plno nejméně dvakrát, pak byl systém znovu přístupný.

Nové termíny v poledne přislíbil i ministr. "Ve dvanáct hodin proběhla plánovaná dvouminutová odstávka, která má za cíl dohlášení dalších slotů, jak příkazem přímo řízeným nemocnicím, tak domluvou s krajskými nemocnicemi," řekl v poledne ministr. Nové termíny tak přibyly na více než sedmi desítkách míst v celé České republice.

Kdo termín zarezervovat nestihl, může to znovu na rezervačním webu zkoušet opakovaně. Potřeba je zadat číslo pojištěnce, tedy u většiny lidí rodné číslo a takzvaný PIN kód 2, který přišel jako SMS na mobil.

Každý týden budou podle Blatného vypisovány tisíce až zhruba deset tisíc nových termínů, podud bude chodit asi 70.000 dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech za týden. Počty se navýší, až budou dodávky vakcíny vyšší. Do konce ledna by mělo dorazit ještě asi zhruba 11.600 dodávek vakcíny od firmy Moderna. Od února pak Česko počítá také s vakcínami od firmy Astra Zeneca, která zatím není pro použití v EU schválena. Její žádostí by se Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) měla zabývat 29. ledna.

Dodávané vakcíny se v současné době dělí kromě lidí zaregistrovaných také mezi pokračující očkování zdravotníků a zaměstnanců a klientů domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem určených pro pacienty s demencí. Od neděle se také začne očkovat druhá dávka vakcíny lidem už očkovaným.