Očkovací centra v obchodních domech budou fungovat minimálně do října

Prezident České lékařské komory Milan Kubek v diskusi apeloval na větší využívání mobilních očkovacích týmů, které by nabízely možnost očkování i v těch nejmenších obcích.

Vojtěch dnes uvedl, že s provozovateli očkovacích center bez objednání, které je kromě některých obchodních domů k dispozici například také na Hlavním nádraží v Praze, je v kontaktu. "Hovořili jsme o tom, že bychom chtěli tato místa prodloužit alespoň do října," řekl ministr. Uvedl, že předpokládá, že v těchto centrech bude také možnost nechat si aplikovat plánovanou třetí dávku očkování.

Postupné zavírání velkokapacitních center například ve sportovních a kulturních halách je podle něj v souladu s plánovanou strategií, která počítá s tím, že očkování se postupně významně přesune na očkovací místa u nemocnic a na praktické lékaře. Od začátku října budou mít praktičtí doktoři zajištěnou distribuci i vakcíny společnosti Pfizer, uvedl dnes Vojtěch. "U ostatních vakcín už to tak je, včetně vakcíny od firmy Moderna," dodal ministr.

Kubek uvedl, že je potřeba, aby se očkování dostalo ke všem lidem, hlavně starším, kteří bydlí v odlehlých koutech země a mají omezenou možnost se dopravit do nejbližšího města. "Poslat auto, které objede každou nepatrnou vesničku. Když ten člověk nemusí pro to očkování nic dělat, tak je to nejsnazší cesta, aby se nechal naočkovat," podotkl. Vojtěch na to reagoval tím, že je v republice asi 40 mobilních očkovacích týmů, podle něj tak není pravda, že se takové výjezdy neuskutečňují.

Vakcínu proti koronaviru mohou nyní lidé podle informací ministerstva zdravotnictví dostat na více než 300 místech. Zhruba pětina z nich je v Praze, kam za očkováním přijíždí i lidé z jiných krajů, zejména ze středních Čech. V hlavním městě by měla v září ukončit provoz obě velká očkovací centra v hale O2 universum i v Kongresovém centru na Vyšehradě. Už ke konci srpna se přestalo očkovat na výstavišti v Brně.