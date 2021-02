Očkovací centrum na brněnském výstavišti ztrojnásobuje počet očkování

Fakultní nemocnice Brno, která na výstavišti očkovací centrum zajišťuje, měla v posledních týdnech nižší a někdy i poloviční dodávky vakcín. Proto otevírala na výstavišti méně termínů pro nové zájemce o očkování. Minulý týden ale přišlo vakcín více. "Ještě před týdnem jsme zde očkovali 130 lidí denně, teď jsme asi na 400, takže jsme ztrojnásobili kapacitu," uvedl Krtička.

Očkovací centrum plní vyčleněná místa lidmi, kteří čekají před pomyslnou "závorou". "V současné době před závorou stojí asi 2000 seniorů nad 80 let. Plánujeme je do systému z velké části pustit příští týden, kdy bychom je měli doočkovat," řekl Krtička. Podle něj se bude "závora" otevírat ve čtvrtek kolem poledne a potom také v sobotu, aby se zaplnil pondělní termín. Proto by měli senioři nebo jejich příslušníci být na pozoru. Kdo se totiž nestihne zaregistrovat v systému, vrátí se "před závoru".

Výhledově by se měla kapacita očkování ještě zvýšit. "První březnový týden pojedeme stále v kapacitě 400 vakcín denně, ale druhý týden už se bavíme o kapacitě mezi 800 až 1000 dávek denně. Budeme navyšovat a těšíme se na to," dodal Krtička.

Mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá ČTK řekla, že by tento týden měly do kraje dorazit dodávky všech tří vakcín, a to Pfizer, Moderna i Astra Zeneca. U Pfizeru se očekává osm boxů do Fakultní nemocnice Brno, dva do Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a jeden do Vojenské nemocnice Brno. Jeden box obsahuje 195 ampulí a z každé je možné vytvořit šest dávek. Dále se očekává 1700 dávek vakcíny Moderna a koncem týdne by měla podruhé dorazit vakcína Astra Zeneca, která by podle Plaché měla od března sloužit k očkování praktickým lékařům.