Očkována už je pětina dětí ve věku do 15 let. Vyhnou se testování ve školách

Do středy 11. srpna dostalo vakcínu proti covidu-19 asi 103.000 mladých mezi dvanácti a patnácti lety, což je zhruba každé páté dítě v tomto věku, který odpovídá druhému stupni základní školy. Dokončené očkování jich má téměř 23.000 z nich. Dalších asi 15.000 dětí má registrovaný termín očkování a kolem 8600 čeká na očkování. Z těchto zhruba 23.700 čekajících je jen dvanáct registrováno u svých dětských lékařů a ne v očkovacím centru. Děti od 12 let se mohou k očkování registrovat od 1. července.

Ordinace praktických lékařů pro děti a dorost si mohou objednávat vakcíny teprve několik dní. Ministerstvo zdravotnictví podepsalo minulý pátek novou smlouvu se společností Avenier, která je distributorem očkovacích látek od firem AstraZeneca, Moderna a Johnson & Johnson. Každá ordinace musí objednat nejméně 50 dávek, pro děti je určená Moderna.

V očkovacích centrech je jim možné aplikovat také vakcínu od Pfizer/BioNTech. Celkově bylo podle dat o očkování lidem do 17 let podáno přes 220.000 dávek vakcíny, mladým mezi 18 a 24 lety pak asi 550.000 dávek.

Právě žákům a studentům by mělo očkování přinést výhodu na začátku školního roku. Plně očkovaní se nebudou muset na koronavirus na začátku školního roku testovat antigenními testy. Naplánované jsou prozatím tři testy ve středu 1. září, v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září. Děti, které budou nastupovat do prvních tříd, se budou testovat o den později.

Podle výsledků testů z prvních dvou termínů se rozhodne o dalším testování. Pokud se v některém okrese potvrdí 25 případů nákazy na 100.000 provedených testů v součtu dvou prvních termínů, mělo by tam testování pokračovat jednou týdně. Pokud by se vycházelo z celé populace a ne z provedených testů ve věkové skupině dětí, bylo by to v současné době v okresech Praha-východ a Jihlava, nad 20 má incidenci také Praha, okres Olomouc a Česko Budějovice. Mezitýdenně se ale situace pomalu zhoršuje ve většině regionů a do konce prázdnin zbývají ještě více než dva týdny.

Schválená pravidla pro testování na začátku školního roku počítají s tím, že pro děti, které se na covid-19 preventivně neotestují, bude ve škole po celou dobu povinná rouška či respirátor a škola pro ně musí vyhradit zvláštní místa pro stravování. Pokud odmítnou i to, nebudou se moct účastnit prezenčního vzdělávání. Výjimka bude platit pro žáky s dokladem o prodělané nemoci nebo právě pro očkované.