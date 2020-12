Očkování je jedinou cestou pro návrat k normálu. Vakcína je bezpečná, ujišťují lékaři UK

Podle stanoviska lékařských fakult UK může jedině očkování umožnit společnosti návrat ke společenskému, kulturnímu a sportovnímu životu bez roušek, k cestování bez omezení a k normální práci nemocnic i dalších zdravotnických zařízení. "Pokud by současná pandemie s přetížením zdravotníků trvala dlouho, lze očekávat neblahé důsledky jak na zdravotníky samé, tak i na zdravotní stav obyvatel - nebylo by dost kapacit pro léčení jiných nemocí," uvedli.

V prohlášení, které podepsalo všech pět děkanů lékařských fakult UK společně s rektorem UK Tomášem Zimou, podpořili očkování proti covidu-19 těmi vakcínami, které schválí Evropská léková agentura. Dosud publikované informace podle nich potvrzují, že připravované vakcíny jsou spolehlivé a dokážou snížit riziko prodělání závažných forem nemoci.

V krátkodobém sledování se podle zástupců UK také ukazuje, že je vakcína bezpečná. "Jsme přesvědčeni, že i případná dlouhodobá rizika budou méně významná ve srovnání s akutními komplikacemi či chronickými riziky nemoci covid-19," dodali.

Jasným argumentem pro očkování je podle nich víc než 9000 zemřelých na covid-19 od počátku epidemie. Dalším zbytečným úmrtím se dá zabránit jen proočkováním ohrožené rizikové populace, chytrou karanténou a důsledným dodržováním protiepidemických opatření do doby, než se dostaví očekávaný účinek vakcíny, uvedli.

Ministr Jan Blatný (za ANO) v pondělí potvrdil, že Česko může očekávat první dávky vakcíny proti covidu-19 do konce roku. Jde o propočet, pokud Evropská agentura pro lékové přípravky (EMA) schválí vakcínu firmy Pfizer 21. prosince. Česká vakcinologická společnost v pondělí uvedla, že půjde o 9750 dávek. Polovina přijde do Prahy, druhá do Brna.

Očkovací látka musí být skladována při minus 70 stupních Celsia a bude se dovážet ve větších baleních, očkovat s ní tak budou centra ve větších nemocnicích, nikoliv lékaři v ordinacích. Jako první by měli být očkováni senioři, mladší vážně chronicky nemocní a zdravotníci na rizikových pracovištích. V další vlně pak ostatní zdravotníci, pracující v sociálních službách nebo kritické státní infrastruktuře.