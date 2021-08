Očkování má 92 procent seniorů z domovů a až 65 procent pracovníků

Ministr Adam Vojtěch (za ANO) dnes na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že proočkovanost v sociálních službách se v jednotlivých krajích liší a přesné údaje o ní jeho úřad nemá.

Podle statistiky ministerstva zdravotnictví mělo k 29. srpnu ukončené očkování 131.459 klientů a pracovníků sociálních služeb. Podle poslední sociální ročenky žilo na konci roku 2019 v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem pro lidi s demencemi 55.100 klientů. V těchto zařízeních pracovalo 53.600 lidí. Dalších 11.500 klientů bydlelo v domovech pro postižené, které měly 13.800 zaměstnanců. Celkem pobytové, ambulantní a terénní služby zaměstnávaly 137.000 pracovníků.

"Nemáme úplně exaktní údaje. Udělali jsme si průzkum na základě oslovení krajů. Situace není všude stejná. Někde je proočkovanost vyšší, někde třeba až kolem 70 procent, někde kolem 50 procent. Liší se to v rámci jednotlivých krajů," řekl Vojtěch.

Ministerstvo práce, pod které sociální služby spadají, na dotazy o očkování klientů a pracovníků od začátku srpna nereagovalo. Neodpovědělo na otázky, jak resort očkování u personálu zjišťuje a případně eviduje či jak zaměstnance k vakcinaci motivuje.

Podle propočtů APSS má očkování 92,3 procenta seniorů ze seniorských domovů a z domovů se zvláštním režimem a naočkovaných je 60 až 65 procent zaměstnanců. Asociace označila očkování za nejúčinnější způsob, jak je možné se s epidemií vyrovnat. "Podstatné je chránit klienty. To je nejdůležitější," řekl ČTK prezident asociace Jiří Horecký. Podle něj většina zařízení dokončila podání druhé dávky do 20. února. APSS uvedla, že od jara rostou počty nově nakažených jen minimálně.

S očkováním třetí dávkou by se u klientů domovů mělo začít po 20. září. Už od začátku měsíce se v zařízeních zavádí povinné testování každých sedm dnů. Testovat se nemusí očkovaní a ti, kteří nemoc v posledních měsících prodělali.

Některé státy pracovníkům ve zdravotnictví či v sociálních službách očkování nařizují. Podle Horeckého se zaměstnanci v Česku musí nechat povinně očkovat proti jiným nemocem, a to třeba proti žloutence. Tuto vakcinaci nikdo nezpochybňuje, dodal Horecký. Povinné očkování proti covidu je podle něj ožehavé téma politicky a společensky. Někteří zaměstnanci hrozí, že by dali výpověď, pokud by se museli nechat očkovat. "Je otázka, nakolik je to plané vyhrožování. Ta obava ze ztráty personálu tady ale je," dodal Horecký. Podle něj je vakcinace povinná hlavně v zemích s nižší proočkovaností.