Očkování nejrizikovějších skupin se kvůli nižším dodávkám asi o měsíc opozdí

Do nejohroženější skupiny patří klienti domovů pro seniory, se zvláštním režimem a pro postižené, pacienti léčeben dlouhodobě nemocných, senioři nad 80 let a zdravotníci, kteří se starají o lidi s covidem. Jsou v ní také pracovníci domovů, kteří přímo pečují o klienty, či pomáhající dobrovolníci a vojáci. Celkem podle pokynů k očkování jde o 838.000 lidí. Podle Blatného bylo cílem naočkovat je do konce února.

"Protože ten posun bude znatelný, nejen kvůli zpožděným dodávkám od firmy Pfizer/BioNTech, ale i AstraZeneca.... to znamená zpoždění zhruba o měsíc proti původnímu plánu," uvedl Blatný. Podle něj má Česko jistých do konce března asi 1,5 milionu dávek. "To odpovídá počtu lidí v té nejrizikovější skupině (k podání dvou dávek)," dodal ministr. Podle něj je smysluplné odsunout i registrace ostatních, protože by termín očkování nemohli dostat, dokud neskončí vakcinace nejrizikovějších skupin.

Podle pokynů k očkování, které schválila vláda, mělo do konce března první dávku dostat 1,28 milionu lidí, zhruba polovina z nich měla mít za sebou i druhou dávku. Firma Pfizer/BioNTech dodávky dočasně omezila, aby mohla rozšířit výrobu. Blatný už v pátek řekl, že by pak ve druhém čtvrtletí měly být dodávky do Česka větší, než se původně počítalo. V dubnu, květnu a červnu mělo podle původního plánu dorazit každý měsíc 900.000 dávek této vakcíny. Moderna měla dodat do konce března 240.000 dávek a AstraZeneca 600.000.

Vedoucí lékař Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Martin Balík považuje zdravotníky za méně rizikové než jejich pacienty. "Upřednostnil bych určitě to, abychom byli méně zatíženi přísunem rizikových pacientů. Řada zdravotníků pracuje v provozech, kde se s nakaženými potká tak nejvýš cestou MHD do práce. Nejsou tak exponováni," uvedl Balík. Poukázal na to, že mnozí zdravotníci nemoc také už prodělali, takže mají pro příští měsíce imunitu.

S odkladem očkování zdravotníků či s odsunutím druhé dávky by nesouhlasil prezident České lékařské komory Milan Kubek. Podotkl, že covidem-19 se dosud nakazilo 60.000 zdravotníků, z nich 10.000 lékařů. Celkem 42 zdravotnických pracovníků zemřelo, z nich 19 lékařů. Kubek poukázal také na to, že řada lékařů a sester je ve vyšším věku.

Do Česka dorazilo zatím asi čtvrt milionu dávek vakcíny. Očkovat se začalo 27. prosince. Zatím zdravotníci podali 192.000 očkovacích dávek. Podle statistik denně podají 12.000 až 14.000 dávek. Nejvyšší byl denní počet zatím 21. ledna, a to 15.319 dávek.

Kubek podotkl, že vláda schválila pokyny k očkování s vymezením přednostních skupin víc než dva týdny po zahájení vakcinace. "Je problém, že se vše dělá na poslední chvíli. My jsme sice mistři improvizace, ale někdy je to zu viel (příliš)," řekl Kubek. Aby se podařilo naočkovat do konce září plánovaných sedm milionů lidí, bylo by podle šéfa komory potřeba každý den po 200 dnů provést 70.000 očkování. "Když začneme začátkem března, tak se to dá ještě stihnout," míní Kubek.

Kritizoval i to, že zdravotníci za práci v podzimní vlně nákazy ještě nedostali odměny. Blatný uvedl, že by se měly vyplatit v březnové výplatě v dubnu a putovat by do nich mělo kolem deset miliard korun.