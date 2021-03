Očkování přináší další výhody. Personál sociálních služeb nemusí na pravidelné testy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pracovníci domovů seniorů a dalších sociálních služeb, kteří se nechali očkovat proti covidu a mají aspoň dva týdny po druhé dávce, se už nebudou muset pravidelně testovat. Povinnost podstoupit antigenní test každých pět dnů by pro ně měla skončit 9. března. Schválila to dnes vláda. Oznámila to ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).