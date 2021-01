Očkování proti covidu dostalo podle ČLK 104.000 zdravotníků

Celkově je zdravotníků podle dřívějších Kubkových vyjádření přes 200.000. Dosud se zdravotníci hlásili o očkování přímo v očkovacích centrech, dnes má být spuštěno přihlašování zdravotníků prostřednictvím registračního systému na webu. Podle komory má začít fungovat kolem 14:00.

"Hlásit se mohou všichni zdravotníci, kteří dosud nebyli očkováni ani jednou dávkou vakcíny," napsal na webu komory dále Kubek. Bude se podle něj možné zaregistrovat na čekací listinu. "Kvůli nedostatku očkovacích látek zdravotníci prostřednictvím tohoto systému zatím neobdrží informaci, kdy a kde se mohou nechat očkovat. Budou pouze v pořadí," dodal.

Původně měli mít zdravotníci možnost nechat se testovat už 15. ledna spolu se seniory nad 80 let. "Centrální rezervační systém měl být pro zdravotníky otevřen původně již od pátku 15. ledna. V předvečer jeho spuštění jsme byli informováni o odkladu s tím, že systém bude spuštěn v období od 18. do 22. ledna poté, co bude napojen na Národní registr zdravotnických pracovníků, aby existovala kontrola, že se hlásí opravdu jen zdravotníci. Ani tento termín dodržen nebyl," uvedl k tomu Kubek.

Celkově bylo očkováno proti covidu-19 přes 207.000 lidí. Největší podíl z nich tvoří právě zdravotníci. V prioritní skupině jsou také zaměstnanci a klienti domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. Od 15. ledna se začalo také s očkováním starších 80 let. Podle přehledu na webu ministerstva zdravotnictví je jich asi čtvrtina.