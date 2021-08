Očkování v Česku se mění. Centra končí, nahrazují je mobilní týmy a místa bez registrace

Některá hejtmanství tuto možnost podle zjištění ČTK zatím zvažují. Mimo jiné kvůli tomu, že očkovací centra ve městech postupně utlumují činnost. V poslední době denní počty očkovaných totiž klesají.

Ve čtvrtek zdravotnicí dali podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví zhruba 44.000 injekcí s vakcínou, asi o 9000 méně než před týdnem. Zatímco tento a minulý týden bylo naočkováno v pracovní dny v průměru kolem 50.000 lidí, v polovině července to bylo jednou tolik. Ukončené očkování má podle ministerstva téměř polovina z 10,7 milionu obyvatel ČR. Podle statistik malou míru pročkovanosti vykazují odlehlé příhraniční, horské a malé obce. V Moravskoslezském, Karlovarském, Ústeckém, Plzeňském nebo Jihočeském kraji očkovací týmy do těchto míst již vyjely.

Na Moravě a ve Slezsku nabídly počátkem srpna očkování neregistrovaným zájemců ve Vítkově na Opavsku, Osoblaze na Bruntálsku a Jablunkově na Frýdecko-Místecku, využilo toho přes 500 lidí. Mluvčí Nikola Birklenová uvedla, že problém s nižší proočkovaností je v těchto oblastech dán jejich geografickým umístěním nebo demografickým složením obyvatelstva. Kraj chce s výjezdy týmů pokračovat, kvůli přeočkování se vrátí do míst, kde už byly, a vyjedou i do nových lokalit.

V Ústeckém kraji mobilní týmy fungují od začátku vakcinace, nejprve ale jezdily do domovů pro seniory a s pečovatelskou službou. Od července shromažďují žádosti obcí o výjezd do sociálně vyloučených lokalit nebo na odlehlá místa. Zdravotníci tak byli ve vyloučené lokalitě Mojžíř v Ústí nad Labem, na sídlišti Chanov a v dalších lokalitách v Mostě a v Libočanech a Čeradicích na Žatecku, v plánu mají Janov v Litvínově, Předlice v Ústí nad Labem, Boletice v Děčíně nebo Trmice u Ústí nad Labem. "Samozřejmě existuje skupina lidí, která se nenechá očkovat, ani když bude mít tu možnost před nosem," uvedl krajský koordinátor pro očkování Petr Severa.

Na jihu Čech mobilní týmy v týdnu naočkovaly stovku zájemců v okolí Blatné na Strakonicku. "Pokud možnost využití mobilních týmů zvýší zájem o očkování mezi Jihočechy, jsme připraveni v tomto způsobu vakcinace pokračovat,“ uvedl hejtman Martin Kuba (ODS). Sousední Plzeňský kraj projíždí dva očkovací týmy od poloviny července a kraj chce jejich počet rozšířit tak, aby v každém okrese mohly zajistit očkování bez registrace všem zájemcům. S očkovacími centry jich zatím zřídil dalších sedm. Od července vyjíždí do terénu i zdravotnický tým v Karlovarském kraji. Vedle větších měst, kde se zaměřil na bezdomovce, jsou jeho cílem odlehlejší místa jako Aš, Oloví, Stříbrná či Rotava.

V Praze vyjíždí od července vstříc lidem, kteří se k očkování neregistrovali, nezískali termín nebo s vakcinací váhají, očkovací autobus a hojně navštěvovaná místa ve městě má objíždět do druhé poloviny září. Tři očkovací týmy pak působí ve středních Čechách, kde má aspoň jednu dávku očkování na 66 procent obyvatel, což je nejvíce mezi kraji. Nicméně lidé z tohoto regionu jezdí na očkování i do metropole.

V Olomouckém kraji mají vyjet do obcí vzdálených od očkovacích center dva týmy příští týden. Jeden by se měl podle hejtmana Josefa Suchánka (Piráti a STAN) zaměřit na Jesenicko, druhý na opačnou část kraje. Do konce srpna vyjedou do terénu i týmy zdravotníků ve Zlínském kraji. Dřívější nasazení podle koordinátora očkování Jiřího Lučana nebylo možné, protože zdravotníci byli vytížení v očkovacích centrech.

Hradecké hejtmanství možnost mobilního očkování připravuje. Podle mluvčího Dana Lechmanna by mělo cílit na horské a podhorské oblasti, například Vrchlabsko či Novopacko. Liberecký kraj pak chce mobilním týmem očkovat obyvatele sociálně vyloučených lokalit v části Ralska. Nyní zjišťuje případný zájem o něj, řekl koordinátor očkování Vladimír Richter (ODS). Vysočina využití mobilních týmů zatím zvažuje. Podle hejtmana Vítězslava Schreka (ODS a STO) do dvou týdnu rozhodne, jestli využije nabídku neziskové organizace zajišťující tyto týmy. Na začátku očkování vysílaly mobilní týmy krajské nemocnice a směřovaly hlavně do sociálních a zdravotních zařízení nebo k imobilním lidem.