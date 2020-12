Očkování v ČR: Vakcínu proti koronaviru dostalo za první den zhruba 1260 lidí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vakcínu proti covidu-19 dostalo v ČR za první den očkování asi 1260 lidí v Praze a v Brně, většinou šlo o zdravotníky. Dnes by jich jen v Praze mělo být dalších asi 1350. ČTK to zjistila z tiskových oddělení jednotlivých nemocnic. V sobotu do ČR dorazilo prvních 9750 dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech, dalších asi 19.000 by mělo přijít tento týden. V některých krajích ale očekávali, že budou dodány už dnes.