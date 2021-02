Očkování významně snížilo nemocnost zdravotníků

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Očkování proti covidu-19 významně snížilo nemocnost zdravotníků. Po Vánocích bylo nakaženo asi 9000 pracovníků ve zdravotnictví, nyní je to kolem 2700. Novinářům to dnes řekli ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek a náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý. Ulehčit zdravotníkům v nemocnicích by nově mohly týmy Českého červeného kříže, pilotně nyní pomáhají v karlovarské nemocnici.