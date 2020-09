Od pondělí budou zakázány akce uvnitř nad 10 lidí, venku nad 20. Sportovní utkání bez diváků

"Potřebujeme, aby došlo k přerušení řetězce nákazy, abychom se dostali výrazně pod hodnoty, které tady máme teď. A pak můžeme opatření zase výrazně uvolnit a být v nějakém udržovacím režimu do doby, než se tady objeví vakcína," uvedl ministr.

Divadla a kina budou moci dál hrát až pro 500 lidí, budou ale zakázány přestávky na občerstvení. Omezení se bude týkat představení se zpěvem, jako je opera nebo muzikály. "Jsou to produkce, kde je převážně zpěv. Neznamená to, když je představení, kde někdo na dvě minuty zazpívá," uvedl ministr. "Zpěv je velmi rizikovou aktivitou. Máme o tom důkazy ze světa i z tuzemska," dodal.

Výjimky z omezení shromažďování budou v mimořádných opatřeních, která budou zveřejněná na webu a úřední desce ministerstva, stejné jako v předchozích, která dovolovala vyšší počet účastníků. Například na jednání zastupitelstva bude moci až 100 občanů z řad veřejnosti, pokud budou dodržené rozestupy.

Už dříve ministr deklaroval, že nově přijímaná opatření nebudou mít zásadní ekonomické dopady. "Je nám jasné, že v oblasti kultury ekonomické dopady jsou, a budeme o nich nepochybně diskutovat," řekl Prymula. Podle něj jsou ale opatření mírnější než na jaře.

Za dva týdny budou podle něj vydána další opatření, předpokládá, že budou mírnější. "V závislosti na tom, jak se bude vyvíjet reprodukční číslo, budou představená nová udržovací opatření, která by měla být výrazně mírnější," dodal. Pravděpodobně se otevřou školy, ale zůstane například zakázaná hudební výchova.

Reprodukční číslo označuje průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Na začátku září bylo až 1,8, v současné době je 1,24. Dnes přijatá opatření by ho měla podle Prymulova úterního vyjádření snížit až na 0,8 nebo 0,9.

Sportovní utkání budou bez diváků

Sportovní utkání se budou v Česku od pondělí 5. října konat bez diváků, rozhodla na dnešním zasedání vláda. Na stadiony smějí sportovci, realizační týmy, personál zabezpečující utkání a média do počtu 130 lidí, řekl po zasedání kabinetu ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Omezení je jedním z opatření, která souvisejí s pondělním začátkem nouzového stavu kvůli šíření nového typu koronaviru. Prymula uvedl, že platnost opatření je nastavena na dva týdny do neděle 18. října.

Prymula řekl, že o opatřeních v případě sportu úřady diskutovaly se zástupci sportovních svazů. Za nejrizikovější z hlediska šíření covidu-19 nepovažuje chování fanoušků na stadionu, ale shlukování vyššího počtu osob po zápasech. "Přistoupili jsme k tomu tak, že veškeré oficiální sporty, které jsou registrované, ať už vrcholové, nebo výkonnostní, hrají, ale bez diváků," řekl Prymula.

Na utkáních profesionálů, ale i u nižších soutěží, platí limit 130 osob. "Celé realizační týmy včetně obou týmů, zabezpečovací personál, personál televizí tam může být přítomen do tohoto počtu," uvedl Prymula. V případě zájmové činnosti, kdy se sejdou například lidé po práci a chtějí si zahrát fotbal, je jejich počet omezen maximálně na 20. "Málokdy se hraje 11 na 11, spíš se hraje v menších počtech a věřím, že po dobu 14 dnů to vydržíme," dodal.

Od pondělí 5. října budou také na dva týdny zakázány hromadné akce uvnitř nad deset lidí a venku nad 20 lidí. Nevztahuje se to ale například na posilovny. "Aktivity, jako jsou akvaparky a posilovny, to nejsou hromadné akce. My limitujeme tímto počtem hromadné akce. Individuální účast je tam možná, nemělo by tam ale docházet k nějakému shlukování osob," vysvětlil Prymula.

Ministerstvo zdravotnictví omezilo od minulého čtvrtka počet diváků na venkovních sportovních a kulturních akcích na 2000, na vnitřních na 1000 sedících lidí. Nový dvoutisícový limit ministerstvo zavedlo s poukazem na to, že lidé se do blízkého kontaktu dostávají po ukončení zápasu kolem stadionu. Od počátku září přitom mohli příznivci zaplnit více než polovinu kapacity stadionů.

Současná opatření podle Prymuly s jistotou skončí po dvou týdnech. Jejich účelem je zpomalit nárůst počtu odhalených koronaviru a snížit reprodukční číslo, které udává, kolik osob nakazí jeden infikovaný. "V závislosti na tom, jak se bude vyvíjet reprodukční číslo, budou představena nová opatření, která by měla být mírnější než tato," řekl Prymula.