Od soboty budou s testem možné návštěvy v sociálních zařízeních

V tom, jak budou návštěvy organizovány, budou mít podle ministryně hlavní slovo jednotlivá zařízení. Metodický pokyn vydá ministerstvo v úterý.

Návštěvy vláda zakázala 9. října kvůli šíření covidu-19 původně na dva týdny, později zákaz prodloužila. V pátek má skončit pravidelné testování klientů v domovech pro seniory vždy po pěti dnech. Vyšetření pracovníků na koronavirus v pětidenních intervalech by se mělo provádět do konce nouzového stavu. Do té doby, tedy 12. prosince, měl podle nařízení ministerstva zdravotnictví z minulého týdne trvat i zákaz návštěv v zařízeních. Někteří experti ukončení testů i zákaz návštěv kritizovali.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) na sebe opatření navazují. Po ukončení testování klientů domovů je podle něj testování návštěv logické, aby do zařízení nebyla infekce zanesena.

Podle provozovatelů zařízení není možné izolaci klientů prodlužovat a je třeba návštěvy povolit při dodržování přísných podmínek. V domovech se využívají antigenní testy. Výsledek po výtěru z nosu je zhruba do 15 minut. Pokud bude pozitivní, provede se ještě potvrzovací PCR test. Na jeho vyhodnocení se čeká déle.