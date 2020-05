Od středy lze krátkodobě vycestovat na Slovensko a Maďarsko bez testů

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Od středy budou moci Češi, Slováci a Maďaři mezi zeměmi cestovat bez nutnosti předložení negativního testu na onemocnění covid-19 a bez karantény, pokud se vrátí do své země do 48 hodin. ČTK to dnes napsal ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), na twitteru to zmínil také premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda vlády už se v pondělí na takovém režimu domluvil se slovenským protějškem Igorem Maťovičem.