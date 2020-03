Odbory vyzvali politiky, aby neobviňovali z šíření nákazy personál

Nákaza se objevila podle dostupných informací nejméně v šesti domovech pro seniory či v jedné ze čtyř stanic oddělení geriatrie a následné péče v pražské Thomayerově nemocnici. Testy potvrdily koronavirus u některých lékařů, sester či pracovníků v sociálních službách po celé republice.

Podle odborů se zdravotníci i zaměstnanci zařízení sociálních služeb o pacienty a klienty starají v obtížných podmínkách, a to dlouhodobě. Personálu je málo, chybí v nemocnicích i domovech. Nynější epidemie situaci ještě umocnila a lidé musí často pracovat bez ochranných prostředků, uvedl odborový svaz zdravotnictví a sociální péče. K tomu se podle něj ještě přidávají obavy o blízké i z případného šíření nákazy.

"Je zcela nepřijatelné, aby se k těmto obrovským obavám přidával ještě strach z toho, že v případě vypuknutí nákazy bude zaměstnanec označován v médiích jako ten, kdo nákazu ´do zařízení zavlekl´ či dokonce ´chodil do práce s příznaky nemoci a nakazil kolegy a pacienty´. Tyto příklady se již staly a jsou vůči přetíženým a obětavým zaměstnancům mimořádně kruté," uvedly odbory.

Poukazují na mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, podle kterého musí od 21. března zdravotník svému zaměstnavateli nahlásit, že přišel bez ochranných pomůcek do kontaktu s nakaženým. Vedení rozhodne, jestli je zdravotníkova práce pro zajištění péče nezbytná. Pokud není, může do karantény. Jinak chodí do práce, má mít respirátor a další pomůcky, měřit si před směnou teplotu a za pět dnů jít na test.

"Takovýto postup považuje odborový svaz za mimořádně nebezpečný, protože ohrožuje zaměstnance, jejich pacienty a klienty, členy rodiny a další osoby," uvedli odboráři. Požadují, aby zdravotník po kontaktu s nakaženým musel zůstat v karanténě aspoň pět dní do testu a jeho výsledku.

V otevřeném dopise ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO) a ministryni práce Janě Maláčové (ČSSD) vyjádření vůči zdravotníkům v souvislosti s nákazou kritizovala o víkendu i viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Daniela Lusková. "Prohlásíte, že mezi klienty služeb to (koronavirus) zavlekl personál, a to se zcela negativní konotací. No dovolte!!! Jistěže nákazu donese personál, ovšem ten to nedělá schválně, musí chodit do práce a starat se o rodiny," napsala Lusková Vojtěchovi a Maláčové.

Asociace a odbory opakovaně žádaly o ochranné pomůcky a o rozšíření testování. K plošnému provádění testů u klientů i personálu sociálních služeb vládu vyzývají i organizace na pomoc seniorům a experti a expertky z několika akademických pracovišť.