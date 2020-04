Odklad očkování kvůli koronaviru? Lékaři to rodičům vymlouvají

Důvody rodičům vysvětluje ve videu. Praktičtí lékaři už na začátku března pacienty vyzvali, aby omezili zbytné návštěvy jejich ordinací. Před zamýšlenou návštěvou jim mají raději zavolat.

U některých nemocí by odkládání očkování mohlo podle Šebkové mít závažný dopad. "Patří mezi ně například očkování proti černému kašli, hemofilovým infekcím, a řada dalších povinných očkování zařazených do očkovacího kalendáře," uvedla. Není podle ní ale nutné odkládat ani dobrovolná očkování, například proti pneumokokovým infekcím u kojenců. "Právě tato infekce je častou komplikací původně virových onemocnění a může vést k závažnému poškození zdraví dítěte," doplnila.

Dětští lékaři neočkují děti, které jsou v karanténě kvůli nákaze novým typem koronaviru, byly v kontaktu s někým nemocným nebo mají příznaky. V očkování se u nich pokračuje po 14 dnech od skončení karantény nebo vymizení příznaků.

"Proto, aby se minimalizovalo riziko nákazy dětí v ordinacích praktických dětských lékařů, nastavili lékaři režim návštěv pacientů v ordinacích tak, aby se striktně oddělily akutně nemocné děti od zdravých. Pro každou skupinu je vyhrazena určitá část dne a doporučuje se ordinaci navštívit po předchozím telefonickém objednání," dodala dětská lékařka.

Mezi 3600 v Česku prokázanými případy z dnešního rána je pět procent dětí do 14 let, mladých od 15 do 24 let je pak asi deset procent.