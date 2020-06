Bonus za koronavirus? Lékař dostal 250 korun. Jiní dostali desetitisíce, hájí se Vojtěch

O výše zmíněném tématu diskutovali v Partii na CNN Prima ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) a předsedkyně zdravotních a sociálních odborů Dagmar Žitníková.

"Bych chtěl poděkovat ministerstvu zdravotnictví a managementu FN Plzeň za luxusní "odměny" za cca 2 a půl měsíce práce v Covid režimu,“ postěžoval si na sociálních sítích chirurg Martin Hejžman pracující ve Fakultní nemocnici Plzeň a ukázal printscreen své výplatní pásky.

"Vůbec nebyl zapojen, byl to nějaký chirurg, dal na sítě, že dostal 250 korun, ale celá řada dalších zdravotníků dostala odměny řádově desítky tisíc,“ reagoval ministr na následné komentáře plné zloby.

"Ty mimořádné odměny by měli dostat i ti, kteří byli ohroženi. Ten lékař operoval, musel se obléct do toho ochranného obleku, nevěděl, jestli ten pacient, kterého operuje má, nebo nemá covid,“ stěžovala si předsedkyně na značnou neshodu mezi odbory a resortem zdravotnictví.

Všichni zdravotníci si zaslouží být odměněni

"MUDr. Hajžman pracoval v režimu možná, zdůrazňuji možná, s COVID pozitivními a tito zaměstnanci budou následně ohodnoceni v další vlně, to znamená ve výplatě za červen 2020,“ vyjádřil se k tomu na sociálních sítích primář chirurgického oddělení FN Plzeň Václav Karnos.

„Další odměnou, odměna Covid2, je plánována na výplatu za měsíc červen. Všichni zaměstnanci FN Plzeň, cca 4 700 pracujících, budou odměněni stejně vysokou finanční odměnou,“ potvrdila mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.

"Jednoznačně si je (odměny – pozn. red.) zaslouží všichni, ta filozofie je jednoduchá, zdravotníci pomohli nám, teď musíme pomoci my jim,“ řekl poslanec, pražský exprimátor vystudovaný lékař Bohuslav Svoboda (ODS).

Co praktičtí a ambulantní lékaři?

"Jestli pan ministr tam dává jen dvě miliardy, tak je zřejmé, že nikdo ani žádné odměny dostat nemůže,“ vyjádřila se Žitníková ke kompenzační vyhlášce, která by měla nemocnicím zajistit peníze na odměny zdravotníkům. Kritizovala také, že se zapomnělo na ambulantní a praktické lékaře.

"Jejich výkony měly navýšenou bodovou hodnotu – některé, třeba telefonická konzultace, ale to je vlastně navýšení toho, co oni nemohli dělat, protože pacienti tam nechodili, čili oni nemohli tolik bodů vykázat a berou méně,“ zlobil se poslanec.

"My jsme se snažili myslet na všechny, a v té kompenzační vyhlášce jsou peníze navíc snad rámec těch standardních úhrad,“ řekl k tomu Vojtěch. Díky kompenzační vyhlášce budou moci nemocnice zdravotníkům pečujícím o pacienty s covid-19 doplatit 500 korun za hodinu. U těch, kteří pracovali na standardní lůžkové části, by to mělo být 200 korun.